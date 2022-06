Zugegeben – wir lieben die Vorstellung, morgens vom Pyjama in unser schönstes Sportoutfit zu wechseln, die Yoga-Matte lässig über die Schulter zu werfen und ins nächste Yoga-Studio zu laufen. Immerhin ist Yoga nicht mehr bloß eine Sportart, sondern zu einem richtigen Lifestyle mutiert. Was neben dem stylischen Sportoutfit nicht fehlen darf: die passende Yoga-Tasche. Denn schließlich soll auch die Yoga-Matte praktisch und schick verstaut werden, anstatt sie plump unter den Arm zu rollen. Denn Yoga ist vor allem eins: Fashion!

Wir verraten euch, wo ihr die angesagten Taschen günstiger shoppen könnt.

Deshalb lieben wir die Yoga-Bags von SOULEWAY

Natürlich könntest du die Yoga-Tasche auch wie gewohnt unter dem Arm transportieren. Aber wer stylish aussehen will, investiert lieber in die veganen Yoga-Bags der Marke SOULEWAY. Die Taschen überzeugen mit cleanem Design, hochwertiger Verarbeitung und vor allem: Funktionalität. Denn darin schützt du nicht nur deine Yoga-Matte, sondern kannst auch gleichzeitig Sportswear, Trinkflasche & Co. sicher verstauen. Souleway verzichtet obendrein auf tierische Materialien wie Leder und setzt stattdessen auf faire und nachhaltige Produktion. Das zeitlose Design kommt in vier ausgewählten Farben und passt zu jedem Style. Ein echter Hingucker – und noch dazu super praktisch! Immerhin wissen wir doch alle, dass Sport erst so richtig Spaß macht, wenn das Equipment passt – stimmt’s? 😉

Über SOULEWAY

Hinter der Marke steht die Philosophie wahrer Handwerkskunst. Denn alles, was von Hand gefertigt wird, bringt eine große Wertschätzung für Materialien und die Umwelt mit sich. Deshalb werden die Taschen ausschließlich in einem Hamburger Atelier von Hand gemacht. Die Stoffe selbst werden großteils aus der Türkei besorgt und anschließend nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland produziert. Nachhaltige Produktion steht hier an erster Stelle. Ziel ist es, langlebige Begleiter für den Alltag zu schaffen. Inspiriert sind die Designs vom urbanen Lebensgefühl, der Hektik der Großstadt und minimalistischen Styles.