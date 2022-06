Vor knapp drei Wochen gaben sich Sam Asghari und Britney Spears das Jawort. Doch so ganz reibungslos ging die Hochzeitsfeier nicht vonstatten. Britneys Ex-Mann Jason Alexander versuchte diese nämlich zu stürmen. Ein inzwischen gefeuerter Security erzählt nun vor Gericht, was bei der Hochzeit wirklich passiert ist und sorgt so für die Anklage des 40-Jährigen.

Jetzt muss sich Jason Alexander vor Gericht verantworten.

Ex-Mann Jason Alexander versuchte in Britney Spears‘ Schlafzimmer einzudringen

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden. Doch wie wir wissen: Geht vor allem dann alles schief, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. So war es auch bei Britney Spears. Denn ihr Ex-Mann Jason Alexander crashte die Hochzeit und hielt die Aktion sogar noch live in seiner Instagram-Story fest. Daraufhin nahm die Polizei den mit einem Messer bewaffneten Ex-Mann fest, nur kurz bevor er mit der „Toxic“-Interpretin in Kontakt treten konnte.

Am Montag stand Jason dann in einer vorläufigen Anhörung vor Gericht. Neben einigen Zeugen sagte auch ein Sicherheitsbeamter aus und schilderte, was an dem Tag tatsächlich passiert ist. Offenbar soll Jason direkt zu Britneys Schlafzimmertür im zweiten Stock gegangen sein, nachdem er sich auf das Grundstück geschlichen habe. Er habe versucht, die Schlafzimmertür zu öffnen, während sich Britney im Zimmer befunden haben soll. Zum Glück sei die Tür jedoch verschlossen gewesen. Doch er habe laut dem Wachmann immer wieder heftig an ihr gerüttelt und soll immer wieder behauptet haben, dass er Britney sprechen müsse und sie dringend suche. „Er fing an, in seine rechte Tasche zu greifen“, erzählte der Sicherheitsbeamte. Weshalb der Security-Mann seine Waffe zückte. Später sagte der stellvertretende Sheriff, Jose Torres aus, dass er bei seiner Ankunft am Tatort ein Taschenmesser bei Spears‘ Ex gefunden habe.

Doch laut dem Wachmann sei er schon Tage zuvor um das Grundstück herum gesichtet worden und habe den Namen der Sängerin geschrien. Auch am Tag vor der Hochzeit, obwohl er vom Sicherheitspersonal mehrfach darauf hingewiesen wurde, das Grundstück zu verlassen und sich fernzuhalten.

Jason Alexander offiziell wegen Stalking und Einbruchs angeklagt

Der Richter entschied nach der vorläufigen Anhörung, dass eine Anklage gegen Jason wegen Stalking, Vandalismus und Hausfriedensbruch zulässig sei. Spears‘ Ex hingegen plädierte auf „nicht schuldig“. Der 40-Jährige behauptet nämlich, er habe der „Circus“-Interpretin nichts antun wollen. Er wollte lediglich sichergehen, ob Britney wirklich von ihrer Entscheidung, Sam zu heiraten, überzeugt sei. Laut dem zuständigen Richter widerlege die Aussage des Security-Mitarbeiters jedoch Alexanders Behauptungen.

Jason Alexander sitzt seit seiner Festnahme übrigens immer noch in Untersuchungshaft. Er konnte die Kaution von 100.000 US-Dollar bislang nämlich noch nicht bezahlen. Sein nächster Gerichtstermin ist für den 12. Juli angesetzt. Britney selbst hat nach dem Hochzeitsfiasko eine einstweilige Verfügung gegen Alexander erwirkt und außerdem ein dreijähriges Kontaktverbot erwirkt.

Der 40-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit Probleme mit dem Gesetz. So lag unter anderem ein Vollstreckungsbefehl gegen ihn vor; außerdem wurde er bereits mehrmals festgenommen, unter anderem wegen Drogen am Steuer und Stalking einer unbekannten Frau.