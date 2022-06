Es ist vollbracht! Britney Spears und Sam Asghari haben sich das Ja-Wort gegeben. Doch ganz so harmonisch ist die Hochzeit nicht abgelaufen, denn einer der Ex-Männer der Sängerin hat die Zeremonie gecrasht. Er wurde schließlich vor ihrem Haus festgenommen.

Die Feier soll im intimen Rahmen – jedoch mit zahlreichen Stargästen stattgefunden haben.

Britney Spears hat „Ja“ gesagt, doch einer störte den Moment

Nach einer sehr turbulenten Zeit in ihrem Privatleben war es für Britney Spears am Donnerstag endlich so weit! Sie hat ihren Langzeitfreund und Verlobten Sam Asghari geheiratet. Um den Moment voll und ganz zu genießen und Drama jeglicher Art fernzuhalten, soll die 40-Jährige weder ihren Vater Jamie Spears, noch ihre Mutter Lynne oder ihre Schwester Jamie Lynne eingeladen haben. Doch obwohl sie all diese „Vorsichtsmaßnahmen“ getroffen hat, kam es dennoch zu einem kleinen Schockmoment auf der Hochzeit.

Während der Zeremonie, die im kleinen Kreis stattgefunden haben soll, ist Britneys erster Ehemann Jason Alexander auf ihrem Anwesen in Thousand Oaks aufgetaucht und hat die Hochzeit gecrasht. Wie TMZ berichtet, soll er davor auf Instagram live gegangen sein und seinen Followern mitgeteilt haben, er sei auf Britneys Hochzeit eingeladen und sie sei seine erste und einzige Frau gewesen. „Ich bin Jason Alexander und ich bin hier, um die Hochzeit zu stürmen“, soll er im Livestream gerufen haben.

Wie er es schlussendlich geschafft hat, sich am Security-Personal vorbeizuschleichen und ins Innere des Hauses zu gelangen, ist unklar. Einer der Sicherheitskräfte schaffte es dann aber, den ungebeten Gast zu überwältigen. Vor dem Anwesen wurde er schließlich aufgrund von Hausfriedensbruch und weiterer Vergehen festgenommen. Britney und Jason haben im Jahr 2004 in einer Blitzzeremonie in Las Vegas geheiratet – nur rund 55 Stunden später haben sie die Ehe wieder annullieren lassen.

Hochzeit im kleinen Kreis und mit Stargästen

Ob und wie viel das werdende Ehepaar von dieser Eskalation mitbekommen hat, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Übrigens sind auch Britneys Söhne Sean und Jayden aus ihrer zweiten Ehe mit Kevin Federline nicht vor Ort gewesen. „Obwohl die Jungs nicht zugegen sein werden, freuen sich Kevin und die Jungs für Britney und wünschen ihr sowie Sam alles Gute für die Zukunft“, erklärte der Anwalt von Federline gegenüber TMZ.

Nach kurzen Turbulenzen haben sich Britney und Sam schlussendlich aber vor etwa 60 Gästen das Ja-Wort gegeben. Laut People waren enge Freunde, zahlreiche Stars sowie Britneys Bruder Bryan eingeladen. Auf der Gästeliste standen auch etwa Madonna, Paris & Kathy Hilton, Selena Gomez, Kate Hudson, Gwnyeth Paltrow, Drew Barrymore und Donatella Versace, die das Brautkleid der Sängerin entworfen haben soll.

Die Zeremonie habe in dem traumhaft gestalteten Garten des Anwesens von Britney stattgefunden. Wie ein Insider gegenüber People verrät, soll Britney in ihrem Versace-Kleid zu Elvis Presley’s Song „Can’t Help Falling in Love“ zum Altar geschritten sein. Bilder gibt es bisher noch keine. Doch es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis das frisch verheiratete Paar einige Schnappschüsse ihres wohl schönsten gemeinsamen Tages teilt.