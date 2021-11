Herrscht zwischen Britney Spears und Christina Aguilera etwa dicke Luft? Auf Instagram hat sich Britney nun öffentlich beschwert, weil Christina während eines Red-Carpet-Auftritts einer Frage über sie auswich – und warf ihr Lügerei vor. Bei Lady Gaga bedankt sich sich hingegen.

Wenige Monate zuvor hatte Christina der ehemaligen „Princess of Pop“ noch den Rücken gestärkt.

Britney Spears wirft Christina Aguilera Lügerei vor

Uiuiui Britney is on fire! In ihrer Instagram-Story zieht sie jetzt öffentlich über ihre ehemalige „Mickey Mouse Club“-Kollegin Christina Aguilera her. Der Grund: Ein Interview der „Dirrty“-Sängerin, das sie am Rande der Latin Grammy Awards zeigt. Von Reportern darauf angesprochen, ob sie seit Ende der Vormundschaft Kontakt mit Britney Spears hatte, drehte sich Christina Hilfe suchend zu ihrem Pressevertreter um, der mit auf dem roten Teppich war. Der unterbrach die Reporter sofort: „Nein, tut mir leid, das machen wir heute Abend nicht, aber danke, tschüss!“ – und zog Aguilera förmlich weg von den Mikrofonen. Die sagte nur noch: „Ich kann nicht. Aber ich freue mich für sie.“

Doch trotz Aguileras Worte ist Britney offenbar stinksauer. Auf Instagram lud sie die Szene in ihre Story hoch und schrieb dazu: „Ich liebe und verehre jeden, der mich unterstützt hat. Aber sich zu weigern zu sprechen, wenn man die Wahrheit kennt, ist gleichbedeutend mit einer Lüge!“

„13 Jahre in einem korrupten, missbräuchlichen System und warum ist es immer noch so schwer für die Leute, darüber zu sprechen? Ich bin diejenige, die es durchgemacht hat! Ich danke allen, die sich für mich eingesetzt und mich unterstützt haben… ja, ich bin wichtig!“, so die Popprinzessin in ihrer Story.

Liebevolle Worte für Lady Gaga

Ganz anders lief ein Interview mit der Musikerin und Schauspielerin Lady Gaga. In einer weiteren Story bedankt sich Britney sogar bei ihr, da diese auf die Frage nach der Beendigung von ihrer toxischen Vormundschaft eine ausführliche Antwort gab. So sagt sie unter anderem, dass die Art und Weise, wie Spears in der Branche behandelt wurde, falsch war. Und: „Ich denke, dass sie für immer eine Inspiration für Frauen sein wird.“

Britney zeigt sich von Lady Gagas Worten gerührt: „Danke Lady Gaga, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, so etwas Nettes zu sagen. Du hast mich zum Weinen gebracht! Ich liebe dich.“

Doch es ist nicht so, dass Britney von Christina nie Unterstützung erfahren hätte. Im Juni dieses Jahres veröffentlichte Aguilera auf Twitter ein Statement, um ihre Kollegin im Kampf um die Aufhebung ihrer Vormundschaft zu unterstützen. Dazu postete sie ein älteres, gemeinsames Foto und schrieb: „In den letzten Tagen habe ich über Britney und alles, was sie durchmacht, nachgedacht. Es ist inakzeptabel, dass eine Frau oder ein Mensch, der sein Schicksal selbst in die Hand nehmen will, nicht so leben darf, wie er möchte.“