Niemand hätte damit gerechnet: Camila Cabello und Shawn Mendes gaben vor wenigen Tagen überraschend ihre Trennung bekannt. Nun will ein Insider den Grund für das plötzliche Liebes-Aus kennen.

Die Romanze der beiden Popstars sei einfach „verpufft“.

Shawn Mendes & Camila Cabello: Deshalb sollen sie sich getrennt haben

Noch vor weniger als zwei Wochen wurden die zwei turtelnd am Strand in Miami gesichtet. Nun ist alles aus! Shawn Mendes und Camila Cabello haben sich getrennt. Das gaben die beiden in ihrer Instagram-Story bekannt. Dort schrieben sie: „Wir haben uns dazu entschieden, unsere romantische Beziehung zu beenden. Aber die Liebe für einander als Menschen ist größer als jemals zuvor. Wir haben die Beziehung als beste Freunde begonnen und werden dies weiterhin bleiben.“

Zu den genauen Trennungsgründen war bisher nichts bekannt. Bis jetzt! Nun meldet sich ein Insider zu Wort und verrät gegenüber „People“, weshalb die Sängerin und der Sänger plötzlich getrennte Wege gehen. So soll die Liebe zwischen Camila und Shawn nach zwei Jahren einfach „verpufft“ sein. „Es war keine Beziehung, die zu diesem Zeitpunkt vorangehen konnte“, meint die Quelle weiter. Ob das stimmt, wissen wohl nur die beiden Popstars selbst. Weder Shawn, noch Camila haben sich bisher öffentlich zu den Trennungsgründen geäußert.

Trennung in Miami?

Außerdem soll ein anderer Insider Camila schon von der Trennung reden gehört haben, bevor diese überhaupt öffentlich war. Der Informant – der die 24-Jährige bei einem Flug von Miami nach Los Angeles beobachtet hatte – verrät: „Sie hat die Filme durchgeschaut und ihre Freundin gefragt: ‚Was würdest du schauen, wenn du gerade erst eine Trennung hinter dir hast – etwas Fröhliches oder etwas Trauriges?‘„. Die Freundin habe ihr dann zu etwas Aufmunterndem geraten.

Seit Juli 2019 gingen die zwei Musiker als Paar gemeinsam durchs Leben. Zuvor waren sie bereits einige Jahre befreundet. Bis die beiden ein Paar wurden, verging eine lange Zeit. Der „Stiches“-Sänger verriet im Dezember 2020 in einem Interview mit dem US-Magazin „Access Hollywood“, dass er bereits fünf Jahre lang in seine Partnerin verliebt war, bevor er ihr seine Gefühle gestanden hat. „Es braucht eine Menge Mut, um der Frau, die man liebt, zu sagen, dass man sie liebt“, gestand Mendes.