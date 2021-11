Langsam aber sicher neigt sich das Jahr dem Ende zu. 2022 hält so einige Überraschungen bereit. Es kann gut passieren, dass ernsthafte Beziehungen hinterfragt und angezweifelt werden. Die ein oder andere Partnerschaft könnte dabei in die Brüche gehen. Dich hat die überraschende Trennung des Dream Couples Shawn Mendes und Camila Cabello schockiert? Achtung, dich könnte bald das selbe Schicksal ereilen.

Diese drei Tierkreiszeichen werden 2022 ihrer Beziehung einen Schlussstrich setzen:

Widder

Laut Horoskop wird 2022 ein anstrengendes Jahr für den Widder. Denn irgendwie läuft es anfangs nicht so ganz. Seine eigensinnige und manchmal sogar rücksichtslose Art wird ihm leider zum Verhängnis. In Sachen Beziehung passt es irgendwie nicht mehr und eine Trennung steht deshalb bevor. Aber keine Sorge. Der Widder lernt aus seinen Fehlern und es wird auch wieder bergauf gehen. Denn durch die Trennung lernt er nämlich völlig neue Seiten an sich kennen.

Skorpion

Könnte es sein, dass der Skorpion in einer Beziehung steckt, die er gar nicht so recht wollte? Allerdings fällt es ihm schwer, da wieder herauszukommen. Allerdings ist sich der/die PartnerIn des Skorpions selbst auch nicht mehr so sicher mit der Beziehung. Es könnte also in diesem Fall für beide Parteien gut ausgehen, da sich beide bereits nach etwas Neuem sehnen. Skorpione können getrost die Veränderung zu lassen.

Löwe

Die extrovertierten Löwen sind schon seit einigen Monaten nicht mehr so richtig glücklich in ihrer Beziehung. Das Feuerzeichen fühlt sich oftmals eingeengt und unzufrieden. Im Jahr 2022 könnte sich das eigentlich so lebensfrohe Sternzeichen deshalb für eine Trennung entscheiden.