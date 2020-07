Im Bezirk Eferding in Oberösterreich ereignete sich ein schrecklicher Unfall. Ein 65-Jähriger hatte nicht bemerkt, dass sein Hund an der PKW-Anhängerkupplung festgebunden war.

Der Mann fuhr los und schleifte das Tier hinter sich her.

Keine Tierquälerei: Mann schleift Hund aus Versehen mit

Meldungen von einem vermeintlichen Tierquäler, der in Eferding einen Hund absichtlich mit dem PKW mitschleifte, sind falsch. Wie sich nun nämlich herausstellte, handelte es sich bei dem schrecklichen Vorfall um ein Versehen. Die Frau eines 65-Jährigen wollte den Hund gestern während des Rasenmähens nicht ins Haus sperren und band ihn daraufhin an der Anähngerkupplung des Familienautos fest. Das hatte ihr Mann wiederum nicht bemerkt und gegen 19:30 Uhr stieg er in den PKW, um zu seinem Bruder in Strohheim zu fahren. Als er dort angekommen war, bemerkte er schließlich den toten Hund am Heck.

Laut Angaben der Polizei hatten während der Fahrt mehrere Augenzeugen versucht, den Autolenker zum Anhalten zu bewegen. Sie hatten den Beamten berichtet, dass ein PKW bei der Ortschaft Großstrohheim so schnell gefahren sei, dass das angeleinte Tier nicht mehr nachlaufen konnte und erstatteten deswegen Anzeige. Die Familie des kleinen Maltesers ist geschockt. Der Autolenker benötigte ärztliche Betreuung.