Kork ist in der Modewelt mittlerweile voll angekommen und es gibt ihn inzwischen in allen Formen und Farben. Mit diesen Produkten aus dem veganem Leder bist du im Sommer 2020 voll im Trend.

Weintrinker kennen ihn. Jetzt hat auch die Modewelt Kork für sich entdeckt. Egal ob Taschen oder Schuhe – das nachhaltige Material gibt es inzwischen in allen möglichen Varianten. Wir zeigen euch hier unsere Favorites!

Veganes Leder aus Portugal

Was ist Kork eigentlich? Er ist vegan und nachhaltig in der Produktion und er sieht auch noch gut aus. Kork ist inzwischen voll in der Modewelt angekommen und extrem beliebt. Er wird oft als “veganes Leder” bezeichnet und für die Herstellung müssen keine Bäume oder Tiere leiden. Für die Produktion wird nur die Rinde von speziellen Eichen entfernt. Erst neun Jahre später, nachdem der Baum sich regeneriert hat, wird dieser Vorgang wiederholt. So müssen keine Bäume gefällt werden. Dieser Trend kommt aus Portugal, wo die Korkeichen beheimatet sind. Dort sieht man den nachhaltigen Rohstoff überall: Taschen, Schuhe oder auch Hefte werden daraus hergestellt. Jetzt ist das vegane Leder auf der ganzen Welt zum Sommertrend 2020 geworden.

Taschen aus Kork sind ein Must-have im Sommer 2020

Produkte aus Kork findet man derzeit in allen Farben und Formen. Wir haben euch deshalb unsere Favoriten herausgesucht. Mit diesen Produkten seid ihr dieses Jahr voll im Trend.

Taschen aus dem nachhaltigen Material sind sehr beliebt. Denn sie sind wasserabweisend und man bekommt sie in fast jeder Farbe und Form. Eine klassische Variante der Handtaschen gibt es zum Beispiel im Online-Shop von etsy. Erhältlich um 27,29 Euro.

Auch Brieftaschen aus Kork sind im Trend. Sie sind leicht und trotzdem sehr robust. Diese Brieftasche von LORI findest du bei woodenshade. Erhältlich um 34,90 Euro.

Rucksäcke sind beliebter denn je. Kein Wunder, denn sie sind einfach bequem und schauen gut aus. Rucksäcke aus Kork gibt es in den verschiedensten Formen und Farben. Diesen in Pastelltönen eingefärbten Rucksack findest du bei malandro um 109,00 Euro.

Kork-Schuhe für den Sommer 2020

Weil Kork wasserabweisend ist und auch noch atmungsaktiv, lieben wir die Schuhe aus veganem Leder. Diese klassischen Oxford Shoes findest du zum Beispiel bei sorbas. Erhältlich um 109,00 Euro.

Accessoires aus veganem Leder

Diesen Gürtel gibt es in verschiedenen Farben bei Korkalee. Erhältlich um 29,90 Euro.

Wer hätte gedacht, dass es auch Hefte aus Kork gibt. Auf korkstyle.de findest du sie in allen Größen. Dieses Heft kostet zum Beispiel 12,52 Euro.

Und auch für Herren gibt es coole Produkte aus Kork. Wie zum Beispiel diese Fliege von Malandro. Erhältlich um 29,00 Euro.