Sandalen mit Sohlen aus Holz sind der neueste Schuh-Trend 2020. Mit diesen Schuhen rockst du den Sommer bei jeder Gelegenheit.

Sandalen sind schon seit einigen Jahren beliebt. Kein Wunder, denn diese Schuhe sind einfach bequem und schauen auch noch stylisch aus. Doch im Sommer 2020 tragen wir Sandaletten aus Holz!

Holz-Sandalen sind DER Sommertrend 2020

Im Sommer 2020 steht Nachhaltigkeit wieder Hoch im Kurs. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Schuhe aus Holz ihr Comeback feiern. Holz ist einfach widerspenstiger als die meisten anderen Materialien und deshalb können Schuhe mit dem robusten Material viel länger getragen werden als andere. In diesem Sommer sind Sandalen mit Holzabsatz also ein Must-have. Außerdem kann man diese Schuhe mit allem kombinieren. Zu den feinen Holz-Schuhen können entweder lässige Teile wie eine Boyfriend-Jeans oder eine oversized Bluse kombiniert werden. Und auch mit Bermudas, simplen Shirts und lässigen Blazern funktioniert der Look.

Diese Sandalen trägt man im Sommer 2020

Schuhe mit Holzsohle findet man derzeit in allen Farben und Formen und die Auswahl ist riesig. Wir haben euch deshalb unsere Favorites rausgesucht. Mit diesen coolen Sandalen seid ihr im Sommer voll im Trend!

Eine klassische Variante der Schuhe mit Holz-Optik gibt’s zum Beispiel von Unisa im Online-Shop breuninger. Erhältlich für 79,99 Euro.

Diese etwas auffälligere Variante findet man bei tamaris. Dennoch schlicht gehalten peppt diese Sandale jedes Outfit auf. Erhältlich für 55,95 Euro.

Besonders schick schauen auch diese Sandalen von GUVEN aus. Zu finden bei zalando für 48,95 Euro.