Måneskin-Fans sind außer sich vor Wut! Der Grund: Der Auftritt der italienischen Band bei den VMAs 2022 wurde stark zensiert. So bekamen die Zuschauer*innen während der heißen Performance der Vier hauptsächlich Luftaufnahmen aus der Ferne und von den Sitzreihen zu sehen.

Mit so viel nackter Haut hat MTV offenbar nicht gerechnet.

MTV zensiert Måneskin-Performance

Die italienische Band Måneskin ist bekannt für ihre freizügigen Auftritte. Doch so viel Nacktheit dürfte MTV dann doch zu heiß gewesen sein. Im Zuge der MTV Video Music Awards trat die italienische Rock-Band im Prudential Center in Newark im US-Bundesstaat New Jersey auf. Und wie zu erwarten, heizten die Bandmitglieder die Stimmung ordentlich an. Aber nicht nur musikalisch, sondern auch mit ihren heißen Looks. So trug etwa Bassistin Victoria De Angelis ein Oberteil, das ihre Brust nur mit einem silbernen Nippel-Pasty bedeckte. Während der Performance rutschte ihr das Oberteil dann auch noch runter. Doch wer schon mal auf einem Konzert der italienischen Band war, weiß ganz genau, dass alle Mitglieder der Band kein Problem mit Nacktheit haben und solche „Hoppalas“ bei ihren Auftritten ganz normal sind.

Victoria ist neben ihren Bass-Skills nämlich auch für ihre Oben-Ohne-Performances bei Live-Konzerten bekannt. Und deshalb ist auch nicht ganz klar, ob die Aktion so geplant war oder ob das Oberteil tatsächlich aus Versehen verrutscht ist. So oder so: Alle Bandmitglieder zeigen bei ihren Performances jedenfalls stets vollen Einsatz, und somit ist es auch kein Wunder, dass die Outfits nicht immer unbedingt da bleiben, wo sie hingehören. Was für die Zuschauer*innen zu dem „Måneskin-Erlebnis“ dazu gehört, war für MTV dann aber offenbar too much. Denn statt einer heißen Performance, bekamen die Zuschauer*innen hauptsächlich Aufnahmen in der Totalen (also aus der Ferne) zu sehen.

Fans sind verärgert

Die TV-Zuschauer mussten nun größtenteils Sitzreihen anschauen und bekamen somit von der Performance kaum etwas mit. Eine wahre Enttäuschung für alle Fans. Ihrem Ärger lassen Anhänger der Band nun auf Twitter freien Lauf. Sie fordern Gerechtigkeit für die Band, da ihr Auftritt eigentlich nicht wirklich zu sehen war. „Ich kann nicht glauben, dass Måneskin das aufregendste Set der ganzen #Vmas hat & MTV zensiert das Ganze! Gerechtigkeit für Maneskin!!!“, schrieb ein wütender User. „Ihr habt ihren Auftritt ruiniert“, beschimpfte ein anderer den Sender. Ein User fragt sich noch, ob die Show nicht auf MTV, sondern dem Kindersender Nickelodeon lief.

justice for #Maneskin !! let’s make nipples free to be seen! a man with a shirtless and buttocks out is fine, the woman’s breasts are censored! shitty misogynists! #VMAs #VMA pic.twitter.com/mXeKZE25N5 — måry/veronica sky🫀post CIRCO MASSIMO🎪🥹 (@maryskin_) August 29, 2022

Was die Fans aber vor allem ärgert: Denn während die Nippel der Bassistin ein Problem war, schien der nackte Po von Frontmann Damiano David den Sender nicht zu stören. Er trug nämlich einen Slip und Leder-Chaps, die seinen nackten Hintern zeigten. „Gerechtigkeit für #Maneskin!! Lasst uns Nippel frei machen, um gesehen zu werden! Ein Mann ohne Shirt und mit herausgestrecktem Po ist in Ordnung, aber die Brüste der Frau werden zensiert!“, ärgert sich einer Nutzerin.

Was die Band-Mitglieder selbst zu ihrem zensierten Auftritt sagen? Keine der Vier äußerte sich bislang zu der Performance. Allzu sehr dürften sie sich aber nicht über den Abend ärgern, denn immerhin räumten sie eine der heißbegehrten Trophäen ab! Für ihr Musikvideo zum Hit „I Wanna Be Your Slave“ wurde Måneskin mit dem „Moon Person Award“ als beste Alternative-Band ausgezeichnet.