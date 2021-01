Die letzten Monate waren für uns alle schwer. Doch auch wenn das Ende der Pandemie noch nicht abzusehen ist, können sich ein paar Sternzeichen auf einen großartigen Frühling einstellen.

Diese Tierkreiszeichen erleben in den kommenden Monaten die schönste Zeit seit Langem:

Wassermann

Der Wassermann musste im letzten Jahr sehr hart arbeiten und hatte auch privat viel um die Ohren. Doch die Sterne stehen im Frühling 2021 besonders gut, um endlich einmal zur Ruhe zu kommen und die Zeit mit seinen Liebsten zu genießen. Das Sternzeichen reitet ab Frühlingsbeginn auf einer Welle von Glücksgefühlen und ist dadurch endlich wieder motiviert, die Dinge zu machen, die ihm wirklich Spaß bereiten.

Krebs

Der Single-Krebs trifft im Frühling 2021 auf eine ganz besondere Person, mit der er sich sogar eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Nachdem es in der Liebe in letzter Zeit eher nicht so prickelnd gelaufen ist, schwebt das Sternzeichen in den Frühlingsmonaten also auf Wolke 7. Und das wirkt sich auch auf die anderen Bereiche seines Lebens aus.

Skorpion

Das Leben des Skorpions besteht in letzter Zeit nur mehr aus Arbeit und negativen Gedanken. Dabei vernachlässigt er auch seine Freunde immer mehr und betätigt sogar digital striktes Social Distancing. Im Frühling wird ihm dann bewusst, dass er sich anderen gegenüber endlich wieder mehr öffnen muss und das Tierkreiszeichen erlebt die Zeit seines Lebens. Alle negativen Gefühle verfliegen und der Skorpion kann wieder die kleinen Dinge im Leben genießen.

Zwillinge

Die Zwillinge bekommen im Frühling 2021 einen richtigen Karriere-Push. Seit Jahren suchen sie nach dem richtigen Job, der sie auch wirklich erfüllt. Ab dem zweiten Quartal 2021 fallen alle Puzzle-Teile zusammen und die Zwillinge sind beruflich endlich dort, wo sie schon immer sein wollten. Und das wirkt sich auch auf ihr Privatleben aus. Das Sternzeichen ist im Frühling so glücklich wie noch nie.