Manchmal passiert es, dass der Sex nicht so gut ist, wie man ihn sich erhofft hatte. Egal, was man probiert, irgendwie scheint es nicht ganz zu klappen. Das einzige, was jetzt noch helfen kann, ist Kommunikation.

Und ein Satz, der laut einer Studie, dein Sex-Leben verbessern soll.

Emotionale Zuneigung turnt am meisten an

In einer Umfrage eines englischen Sex-Spielzeug-Händlers wurden zirka 2000 Menschen befragt, was ihnen im Bett gefällt. Mit einer sehr hohen Zustimmung von fast 80 Prozent war es ein Satz, der die Befragten in Ekstase bringt. Ein einfaches “Das gefällt mir” erreichte somit den zweiten Platz bei den Dingen, die Menschen am liebsten haben. Auf den ersten Platz schafften es Küsse im Nackenbereich.

Danach kamen Sex-Spielzeuge, aufreizende Unterwäsche und das gegenseitige Ausziehen. An diesem Ergebnis kann man erkennen, dass verbale Kommunikation und eine emotionale Verbindung den Sex verbessert. Es waren 78 Prozent der Männer die Kommunikation während dem Sex gut finden, bei den Frauen waren es 74 Prozent. Die Studie zeigte, dass Männer verbale Kommunikation so heiß finden, wie, wenn sie oral befriedigt werden oder ihre Bettgenossin ausziehen dürfen.