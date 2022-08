Reinigt ihr regelmäßig den Brausekopf eurer Dusche? Zugegeben: wir auch nicht, aber um die Leistung der Dusche zu bewahren, ist es wichtig, den Duschkopf immer mal wieder zu entkalken. Auf TikTok geht jetzt ein Hack viral, mit dem ihr mega easy die hartnäckigsten Kalkablagerungen entfernen könnt!

Den Duschkopf zu reinigen geht ganz fix mit diesem Hack.

Viraler Duschkopf-Hack

Es gibt so viele Dinge in unserem Haushalt, die regelmäßig gereinigt und geputzt werden müssen! Und dann gibt es Dinge, bei denen wir höchstwahrscheinlich dazu neigen, sie zu vernachlässigen. Beispiel Dusche. Klar, die Kabine und die Wanne schrubben wir natürlich öfters, aber ein Teil der Dusche wird dabei nur allzu gern vergessen. Und zwar: der Duschkopf.

Im Laufe der Jahre wird der Wasserstrahl bei den meisten Duschen allmählich schwächer. Bevor ihr euch aber einen neuen Brausekopf deswegen besorgt, solltet ihr zuerst mal einen genauen Blick darauf werfen. Denn für den schwächeren Wasserstrahl ist meist die erhöhte Kalkkonzentration im Wasser verantwortlich. Der Kalk löst sich, setzt die feinen Düsen am Brausekopf zu und lagert sich auch an den Dichtungen ab. Das führt schließlich zu einer Verkalkung des Duschkopfes. Umso wichtiger ist es also auch den Duschkopf regelmäßig zu reinigen.

So funktioniert der TikTok-Trick

Und TikTok wäre wohl nicht TikTok, wenn die Plattform nicht wiedermal einen passenden Hack für uns parat hätte. Der User @purdyandfigg zeigt Reinigungsfans nun die beste Methode, um den Duschkopf ohne großen Aufwand glänzend und sauber zu halten. Und dafür braucht ihr lediglich zwei Dinge: Eine Plastiktüte und Essig.

So funktioniert der Hack: Füllt dazu eine Plastiktüte mit einer Hälfte Wasser und einer Hälfte Essig. Stülpt das Gemisch dann über den Duschhahn. Nun befestigt ihr die Tüte mit einem Gummiband am Griff und lasst sie mindestens 30 Minuten – am besten gleich über Nacht – hängen. Als schonende Essig-Alternative könnt ihr auch Zitronensaft verwenden. „Es ist so viel einfacher als Schrubben und macht den Duschkopf so sauber und glänzend.“, schreibt die TikTokerin zu dem Hack.

Und auch das Netz ist begeistert von dem Tipp. Das Video verzeichnet binnen kürzester Zeit bereits über zwei Mio. Likes. Und wenn man den Kommentaren Glauben schenken mag, funktioniert der Hack wirklich. So schreibt eine TikTokerin zum Beispiel: „Habe den Hack getestet, mein Duschkopf war noch nie so sauber. Ich werde das nun regelmäßig machen“. Ein anderer User schreibt: „JA, ich mache es jedes Mal so. Es ist Wahnsinn, der beste Hack ever!“