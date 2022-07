Missverständnisse sind – wenn sie sich rechtzeitig auflösen – immer ziemlich lustig. Doch es scheint tatsächlich einige Menschen zu geben, die ein besonderes Händchen für verwirrende Situationen haben. Ausschlaggebend dafür könnte auch das Sternzeichen sein.

Diese drei Tierkreiszeichen geraten besonders oft in missliche Lagen.

Wassermann

Missverständnisse sind Dinge, die einem das Leben erheitern können, wenn man sie nur schnell genug erkennt. Ansonsten führt dieser Umstand oft dazu, dass man Dinge sagt oder tut, die man im Nachhinein bereuen könnte. Das weiß der Wassermann ganz genau. Denn nicht selten findet er sich in Situationen wieder, in denen er überhaupt nicht mehr weiß, was gerade passiert. Wo liegt der Fehler? Ist hier eine versteckte Kamera im Spiel? Irgendwann kommt dann meistens der Moment, in dem sich alles auflöst und das Sternzeichen wieder durchatmen kann. Kleiner Tipp: Wie immer lautet das Stichwort hier: Kommunikation ist der Schlüssel!

Fische

Seine korrekte Art hat den Fisch schon oft in eine prekäre Lage gebracht. Denn bevor er etwas von jemandem verlangt, durchdenkt er die Situation in all ihren möglichen Facetten. Dabei vergisst das Sternzeichen aber oft, dass es gerade hinaus und super direkt oft einfacher ist, seine Gefühlslage und sein Anliegen auszudrücken, als ein riesiges Fass dafür zu öffnen. Das ist außerdem der perfekte Nährboden für Missverständnisse aller Art. Meistens kann der Fisch im Nachhinein darüber lachen, doch bis es so weit ist, fühlt er sich doch ganz schön gestresst.

Skorpion

Der Perfektionist im Skorpion sorgt dafür, dass alles fachgerecht ablaufen muss. Doch weil er damit meistens nur ein Ziel im Auge hat – nämlich Erfolg – denkt er dabei nur sehr selten daran, wie seine zielstrebige Art auf andere wirken könnte. Umso häufiger sorgt er damit auch für Missverständnisse. Denn auch wenn in seiner Gedankenwelt alles klar ist, können andere dem Vorhaben des ehrgeizigen Sternzeichens nicht immer folgen. So kommt es, dass man aneinander vorbeiredet, doppelte Arbeit macht und erst durch große Umwege am Ziel angelangt.