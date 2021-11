Vor einigen Monaten wurde die norwegische Frauen-Beachhandball-Mannschaft mit einer Geldstrafe belegt, weil die Spielerinnen Shorts statt Bikini-Höschen anhatten. Die Strafe löste einen weltweiten Skandal aus. Jetzt wurde die Kleiderordnung von der Internationalen Handball-Föderation (IHF) gekippt.

Frauen dürfen nun in Radlerhosen und Tanktops spielen.

Weil die norwegische Frauenmannschaft im Beachhandball im Juli bei der Europameisterschaft im Spiel gegen Spanien Shorts statt der vorgeschriebenen Bikini-Höschen getragen hatte, mussten sie mit eine Geldstrafe in der Höhe von 1.500 Euro zahlen. Das löste einen riesigen weltweiten Aufschrei aus, weil Frauen im 21. Jahrhundert im Sport offenbar immer noch mit sexualisierenden Kleiderordnungen kämpfen müssen. Schon vor der Europameisterschaft hatten die norwegischen Nationalspielerinnen einen Antrag gestellt, die viel praktischeren Shorts tragen zu dürfen. Diesen lehnte der Verband allerdings ab. Doch davon ließen sich die Spielerinnen nicht unterkriegen und trugen die Shorts dennoch als Protestaktion. Prompt kassierten sie eine Strafe, bekamen dafür aber auch weltweiten Zuspruch…

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM