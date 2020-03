Die Liebe: Sie ist das schönste und zugleich das schmerzhafteste auf der Welt. Wem schon einmal das Herz gebrochen wurde, weiß, wovon wir reden. Fast jeder hat sich schon einmal so richtig in eine Person verliebt, die schlussendlich aber nur mit seinen Gefühlen gespielt hat. Ganz besonders gut können das Menschen, mit drei bestimmten Sternzeichen.

Diese 3 Sternzeichen sind wahre Herzensbrecher:

Löwe

Der Löwe liebt intensiv und leidenschaftlich. Wer sich in einen Löwen verliebt, schwebt am Anfang auf Wolke Sieben und könnte vor Glück die ganze Welt umarmen. Das Sternzeichen weiß, wie er seinen Partner so richtig erobert und Feuer in die Beziehung bringt. Doch lange hält diese Phase nicht an. Denn der Löwe steht am liebsten selbst im Mittelpunkt und möchte in einer Beziehung angehimmelt und bewundert werden. Spürt er erstmal, dass die Bewunderung und Loyalität seines Partners nachlässt, zieht er einfach weiter und sucht sich eine neue Liebe.

Skorpion

Der Skorpion ist mysteriös und hält Menschen gerne auf Abstand. Doch verliebt er sich erstmal, tut er das mit jeder Faser seines Körpers. Bei ihm steht die körperliche Liebe besonders im Mittelpunkt, denn Sex ist sehr wichtig für das Sternzeichen. Leider bleibt dabei oftmals nicht mehr viel Zeit für die emotionale Ebene. Zudem kann der Skorpion sehr besitzergreifend und eifersüchtig sein, was ihn schnell dazu bringt, eine Beziehung von heute auf morgen zu beenden. Der Skorpion bricht in seinem Leben meist mehrere Herzen.

Fische

Fische sind sehr einfühlsame Sternzeichen. Sie hören ihrem Partner immer zu und wissen, wie sie ihn aufmuntern können. Deswegen verliebt man sich schnell in einen Fisch. Doch Vorsicht! Denn das Sternzeichen ist oftmals innerlich zerrissen und kümmert sich lieber um die Probleme anderer als um seine eigenen. Das kann schnell nach hinten losgehen und dazu führen, dass das Sternzeichen eine Partnerschaft ohne Vorwarnung beendet, weil sie für ihn doch nicht das richtige war. Die andere Person wird einfach mit einem gebrochen Herzen zurückgelassen.