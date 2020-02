Hollywood ist Sex, Drugs und Alkohol? Nicht für diese Stars – denn sie trinken keinen Tropfen. Um ihren Körper und ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun, verzichten sie vollständig auf Alkohol.

Wir haben euch Stars herausgesucht, die konsequent ohne Alkohol leben.

1. David Beckham

David Beckham verzichtet schon jahrelang auf Alkohol. Das erklärt wohl, warum er nicht altert!

2. Tom Cruise

Der Scientology-Anhänger entsagt allen Sünden und trinkt keinen Tropfen Alkohol.

3. Eminem

Rapper Eminem ist seit neun Jahren trocken.

4. Bradley Cooper

Auch Bradley Cooper war alkoholabhängig. Mit 29 begab er sich auf Entzug – seither ist er trocken.

5. Natalie Portman

Schauspielerin Natalie Portman bevorzugt einen gesunden Lebensstil und verzichtet dafür (unter anderem) auf Alkohol.

6. Ben Affleck

Ben Affleck war früher alkoholabhängig. Seit dem Entzug ist er trocken.

7. Geri Halliwell

Ihrer Gesundheit und ihrer Figur zuliebe hat das Ex-Spice Girl dem Alkohol abgeschworen.

8. Kim Catrall

Sex an the City-Star Kim Cattrall trinkt keinen Alkohol, weil sie dann am nächsten Tag Kopfschmerzen hat.

9. Kristin Davis

Ihre Kollegin Kristin Davis hingegen hat andere Gründe: Die Schauspielerin war früher stark alkoholabhängig. Nun ist sie seit Jahren trocken.

10. James Franco

James Franco findet, dass er auch ohne Alkohol verrückt genug ist. Seit 2008 rührt er keinen Tropfen mehr an.

11. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez meidet Alkohol – ihrer Figur und ihrer Haut zuliebe!

12. Blake Lively

Blake Lively trinkt keinen Tropfen Alkohol. Auch das Partyleben Hollywoods meidet sie, so gut es geht.

13. Kim Kardashian

Kim Kardashian verzichtet auf Alkohol, weil sie keinen Hangover haben will.