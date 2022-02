Erst im Sommer 2021 trennte sich Elon Musk von Sängerin Grimes. Doch nun soll er wieder eine neue Freundin haben. Dabei soll es sich um die 27-jährige Schauspielerin Natasha Bassett handeln. Die beiden wurden erst vergangene Woche zusammen am Flughafen in Los Angeles gesichtet.

Natasha stand zuletzt für die Filmbiografie „Elvis“ vor der Kamera, die am 24. Juni erscheinen soll.

Elon Musk hat angeblich eine neue Freundin

Der Tesla-Gründer soll sich wieder in einer neuen Beziehung befinden. Laut Page Six soll die neue Freundin des 50-Jährigen die australische Schauspielerin Natasha Bassett sein. Die beiden wurden gemeinsam am Flughafen in Los Angeles gesichtet, wie sie Musks Privatjet verließen. Danach sollen die beiden dann gemeinsam weitergefahren sein. Eine Quelle soll gegenüber der Daily Mail verraten haben, dass sie die beiden sogar schon länger treffen sollen. Am Anfang sollen die beiden nur Freunde gewesen sein. Doch inzwischen soll sich daraus eine Liebesbeziehung entwickelt haben, nachdem sich der SpaceX-Chef von Grimes, der Mutter des gemeinsamen Sohnes X Æ A-Xii, getrennt hat.

Auch das Promiportal Hollywood Life berichtet von Insidern, die behaupten, dass die 27-Jährige und der Multimilliardär sich schon seit längerem heimlich sehen sollen. „Sie sind seit mehreren Monaten zusammen und leben gerade in einer monogamen Beziehung“, so der Insider. Weder Elon Musk noch die Schauspielerin haben sich bisher zu den Beziehungsgerüchten geäußert.

Natasha Bassett in der Filmbiografie „Elvis“ zu sehen

Die Schauspielerin stammt aus Australien und zog mit 19 Jahren nach New York. Bisher war sie schon im Biopic „Britney Ever After“ in der Rolle der Pop-Prinzessin selbst zu sehen. Zuletzt stand die Australierin für die Biografie „Elvis“ vor der Kamera, in der sie die Rolle von Dixie Locke übernimmt. Der Film soll am 24. Juni 2022 in den Kinos erscheinen.