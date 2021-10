Nächte lang wach sein, ohne dass jemand stört, jeden Tag das essen, was man möchte und ganz einfach nach den eigenen Regeln leben: Dem Hotel Mama Bye bye zu sagen muss nicht immer schrecklich sein! Damit dein Neustart auch super gelingt, haben wir Tipps und Tricks für viele schöne Wohlfühlmomente im neuen Eigenheim!

1. Essen nicht vergessen

Du hast es geschafft und stehst nun auf eigenen Beinen! Aber immer Nudeln mit Ketchup wird selbst der Minimalistin in dir zu langweilig? Im ganzen Umzugs-Trubel kann man schnell den Überblick verlieren – damit du aber immer genügend Essen zu Hause hast, leg dir am besten einen Vorrat an Lebensmitteln an, um dir teure Lieferservices zu sparen und auch im Notfall (z.B. bei unangemeldeten Besuch) immer ein Back-Up zu haben.

2. Immer frische Wäsche

3. Dein Notfall – Kit

Ouch, das tat weh! Einmal unachtsam gewesen und ein kleiner Cut im Finger wird zur Tragödie: Ein kleines Notfall-Kit kann hier ein wahrer Game-Changer sein! Von kleinen Pflastern über Schmerzmittel sollte die Notfall-Hausapotheke gut befüllt und vor allem auch regelmäßig gecheckt werden. Vorsicht gilt hauptsächlich bei Medikamenten: Kopfschmerz-Tabletten, Hustensaft und Co. haben ein Ablaufdatum, welches du unbedingt beachten solltest!

4. Ordnung muss sein

Du bist die amtierende Chaos-Queen? Spätestens in deiner ersten eigenen Wohnung kostet selbst dir diese Eigenschaft zu viele Nerven. Als extrem hilfreich erweist sich, vorerst einmal den Schein zu wahren und wenigstens „sichtbare“ Ordnung zu schaffen. Mit Ordnungsboxen und kleinen Kistchen kannst du zumindest das Chaos einschränken und dir somit auch Platz für wichtige Dokumente und Unterlagen schaffen.

5. Trautes Heim…

… bringt Glück herein! An diesem Spruch ist etwas dran. Umso wohler du dich in deinen eigenen vier Wänden fühlst, umso glücklicher und entspannter bist du auch. Richte dir deine Wohnung also nun so ein, wie sie DIR gefällt und hole das Beste heraus. Mit vielen Kissen, etwas Deko und Kerzen bringst du eine gemütliche Atmosphäre in dein Eigenheim. Du hast es doch lieber schlicht gestaltet? Dann nutze die Chance, um deinen alten Kram auszusortieren und organisiere dich neu. Das Beste daran: Endlich haben wir eine Ausrede, um einmal wieder ein bisschen Shoppen zu gehen! 😉

