Die Nostalgiewelle scheint jeden mitzunehmen vor allem die Filmbranche. Ständig kriegen wir Nachrichten darüber, dass einige unserer Lieblings-Serien ein Revival bekommen. Aber langsam verlieren wir den Überblick.

Deswegen haben wir hier eine Liste für euch zusammengestellt, welche Serien-Revivals kommen und wann ihre Starttermine sind.

Serien-Revival: Auf diese Sequels dürfen wir uns freuen

1. Dexter

Starttermin: Herbst 2021

Mit dem Serien-Ende im Jahr 2013 waren sehr viele Fans ziemlich unzufrieden. Aber die dürfen sich auf ein Revival freuen. In einem Sequel wird Dexters Geschichte nämlich fortgesetzt. Nachdem er während des Hurrikans Laura verschwunden ist, wird er ein neues Leben als Holzfäller in Oregon beginnen. Wir dürfen gespannt sein! In den USA soll die zehnteilige Serie am 7. November auf dem Pay-TV-Sender „Showtime“ starten. Wann und wo die Fortsetzung bei uns zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

2. Gossip Girl

Starttermin: seit 8. Juli 2021

Das Reboot von “Gossip Girl” spielt acht Jahre nach der Originalserie. Die neuen Opfer von Gossip Girl sind diesmal eine neue Generation von Teenagern an derselben New Yorker Privatschule, auf der auch Serena, Blair, Chuck, Nate und Dan waren. Einen Unterschied zum Original gibt es auf jeden Fall: Wer Gossip Girl ist, wird direkt in der ersten Folge offenbart. Außerdem steht diesmal der Luxus der Elite weniger im Vordergrund, was den eingefleischten xoxo-Fans wohl nicht so ganz gefallen wird…

3. Sex and the City

Starttermin: 2022

Nach dem zweiten (eher misslungenen) “Sex and the City”-Film sollte die Ära von Carries Sex-Kolumne eigentlich enden. Aber die Macher der Serie dachten sich wahrscheinlich: Doch nicht im Jahr 2021, das Jahr der Nostalgie! Also laufen gerade angestrengt die Dreharbeiten zur Serie in New York. Hoffentlich ist die besser als der Film (zumindest wenn’s nach uns geht 😉 )! Die ersten Fotos vom Set sehen allerdings schon jetzt ziemlich vielversprechend aus. Was wir bislang wissen: Mr. Big und Carrie haben wieder große Beziehungsschwierigkeiten.

4. How I Met Your Father

Starttermin: 2022

Seit April ist klar, dass es ein Sequel von “How I Met Your Mother” geben wird. Nur wird es diesmal nicht um die Suche nach der Mutter der zukünftigen Kinder gehen, sondern um den Vater. In der Hauptrolle wird diesmal Mutter Hilary Duff ihren Kindern erzählen, wie sie ihren Vater kennengelernt haben soll. Die Serie soll zwar im gleichen Universum wie von HIMYM spielen, allerdings im Jahr 2021, deshalb dürfen wir uns auf Gastauftritte freuen.

5. Pretty Little Liars

Starttermin: noch unbekannt

Noch diesen Sommer sollen die Dreharbeiten in New York starten. Die Handlung des Revivals steht auch schon fest: Der Schauplatz wechselt im Reboot zur Arbeiterstadt Millwood. Auch diese Stadt hat ein düsteres Geheimnis, welche die Bewohner fast auseinander gerissen hätte. Und auch im Reboot werden die damit verbundenen Sünden der Eltern den Pretty Little Liars wieder zum Verhängnis. Denn ein Unbekannter namens “A” sucht die neuen Liars heim.

