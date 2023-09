Endlich war es so weit. Apple hat wieder eine Reihe an neuen Produkten vorgestellt. Das Highlight: das iPhone 15! Nach vielen Spekulationen kommt das neue Smartphone jetzt tatsächlich mit neuem Ladekabel daher. Außerdem punkten die Hersteller mit fünffachen optischen Zoom.

Welche Neuerungen es sonst noch gibt, erfahrt ihr hier.

Apple präsentiert iPhone 15: Das kann das neue Gerät

Alle Jahre wieder ist es im September so weit. Und wir geben zu: Auch wir sind jedes Jahr aufs Neue auf die neue Produktpräsentation von Apple gespannt. Wie sieht das neue iPhone aus? Was kann es? Wie viel kosten die neuen Modelle? Tja, in der Nacht auf heute wurden all unsere Fragen beantwortet. Denn das neue iPhone ist da!

In Kalifornien hat Apple nun eine Reihe an neuen Produkten und Gadgets vorgestellt. Das Highlight war hier natürlich das iPhone 15. Zu den Basics: Das neue iPhone hat ein deutlich helleres Display, ein härteres Titanium-Gehäuse und einen schnelleren Prozessor. Außerdem sollen sich die teureren Pro-Modelle in diesem Jahr noch stärker von der Standard-Version abheben. Das iPhone 15 Pro punktet unter anderem mit stark verbesserter Grafik-Leistung. Das iPhone 15 Line-up bietet zudem auch neue Sicherheitsfunktionen, die dann Hilfe rufen, wenn es darauf ankommt – inklusive Unfallerkennung und Notruf SOS über Satellit.

Für uns besonders spannend: die Farben! Beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus kann man zwischen klassischem Schwarz oder Weiß wählen. Oder aber man entscheidet sich für verspielte Pastellfarben. Hier stehen Blau, Grün, Gelb und Rosa zur Auswahl!

Bild: Apple

Hello USB-C, bye bye „Lightning“

Lange ist spekuliert worden und nun ist es tatsächlich fix. Der US-Gigant Apple beugt sich doch den Vorgaben der EU für einheitliche Ladebuchsen. Heißt: Apple wechselt zum Standard USB-C und verabschiedet sich vom bisherigen hauseigenen „Lightning“-Format. Mit der Umstellung kann man neue iPhones künftig mit denselben Kabeln laden, wie die meisten Android-Smartphones, Notebooks oder drahtlose Kopfhörer. „USB-C ist ein universell akzeptierter Standard geworden“, sagt Apple-Vizechefin Kaiann Drance dazu bei der Vorstellung in Kalifornien. Auch das Kabel von Apple-Ohrhörern wird auf USB-C umgestellt.

Pro-iPhones mit 3D-Kamera

Hobbyfotograf:innen und Content Creators jetzt gut aufgepasst, denn bezüglich Kamera gibt es ein ordentliches Hightlight! Das iPhone Pro Max bekommt einen fünffachen optischen Zoom. Wenige Monate vor dem Start von Apples VR-Brille wird die Kamera der Pro-Modelle auch 3D-Aufnahmen machen können, in die man dann mit dem Headset eintauchen kann. Im neuen Standard-Modell kommen unterdessen nun die Innovationen der Pro-Version aus dem Vorjahr an. So bekommt das iPhone 15 den Bild-Sensor mit 48 Megapixel für detailreichere Fotos und den Bereich zur dynamischen Anzeige aktueller Informationen. Außerdem können Nutzer:innen erstmals Porträtaufnahmen machen, ohne in den Porträtmodus zu wechseln.

Übrigens: Falls ihr euch nicht zwischen dem iPhone 15 und der Pro-Version entscheiden könnt – in Sachen Kamera erwartet User:innen hier nur wenige Unterschiede. Weder beim Zoom, noch bei der Weitwinkel- oder Hauptkamera soll es beim iPhone 15 Pro größere Änderungen geben. Dafür punktet eben das Pro Max aber umso mehr!

So viel kosten die neuen Modelle

Und jetzt die Frage alle Fragen: Wie viel kostet der Spaß? Hier haben die Hersteller gleich mal gute Nachrichten mit im Gepäck. Denn nachdem Apple vor einem Jahr angesichts des schwachen Euro-Kurses die Preise in Europa zum Teil deutlich angehoben hatte, gibt es nun eine echte Überraschung. So kostet das günstigste iPhone 15 jetzt 949 Euro – das sind 50 Euro weniger als beim 14er-Modell. Das Pro-Einstiegsmodell wird mit 1.199 Euro jetzt um etwa 100 Euro günstiger erhältlich sein. Der Preis des großen Pro Max bleibt hingegen unverändert bei 1.449 Euro.