Es ist eine tragische Geschichte, die der Ärztin Kanokporn Tangsuan bei einem Ausflug nach Disney World passiert ist. Denn die Frau, die Allergien auf Lebensmittel hatte, erlitt eine tödliche allergische Reaktion auf das Essen im Freizeitpark. Und das, obwohl ihr die Kellner vor Ort versicherten, dass das Essen für sie sicher sei.

Jetzt klagt der Mann der Verstorbenen.

Frau stirbt nach allergischer Reaktion im Disney World

Gemeinsam mit ihrem Mann Jeffrey und seiner Mutter reiste Kanokporn Tangsuan vergangenen Oktober nach Disney World. Ein Abenteuer für die Ärztin und ihre Familie, die aus New York City anreisten. Doch der Urlaub sollte für die Familie zum absoluten Albtraum werden. Die Frau hat nämlich eine schwere Allergie gegen Milchprodukte und Nüsse und musste in dem Park dementsprechend vorsichtig sein, wenn es um Essen geht.

Gemeinsam mit ihren Liebsten ging sie deshalb in eines der Restaurants im Park, das damit warb, dass sie auf Lebensmittelallergien besonders eingehen. Kanokporn schilderte laut Angaben ihres Mannes vor der Bestellung ihre Allergien und bekam von dem Kellner versichert, dass verschiedene Speisen allergenfrei gemacht werden können. Die Ärztin bestellte also Brokkoli und Maisfladen, Jakobsmuscheln und Zwiebelringe. Als diese bei Tisch ankamen waren einige der Speisen jedoch nicht als allergenfrei markiert. Deshalb fragte die Frau erneut nach. Doch ihr wurde erneut versichert, dass die gelieferten Speisen für sie sicher zum Verzehr waren.

Klage auf Schadenersatz

Doch nur kurze Zeit später sollte sich herausstellen: das stimmte nicht. Denn als Kanokporn 45 Minuten später alleine in einem Geschäft shoppt, erleidet sie eine schwere allergische Reaktion. Sie versucht noch, etwas dagegen zu unternehmen und verabreicht sich selbst einen EpiPen; doch schon wenige Augenblicke später bricht die Frau mit Atemproblemen zusammen. Ein Notarzt wird gerufen, doch Kanokporn stirbt wenig später im Krankenhaus. Eine absolute Tragödie, für die der Mann der Ärztin jetzt den Freizeitpark beschuldigt.

Er verklagt den Park und das Restaurant. Denn im Krankenhaus wurde die Todesursache der Frau festgestellt. Sie erlitt eine „Anaphylaxie (also eine akute lebensbedrohliche allergische Reaktion) aufgrund erhöhter Milch- und Nusskonzentrationen in ihrem Körper“, heißt es in der Klageschrift. Der Mann fordert deshalb von dem Restaurant und von Walt Disney Parks and Resorts, Inc. 50.000 Dollar Schadenersatz sowie finanzielle Entschädigung für die seelischen Schmerzen, sowie die Kosten für das Krankenhaus und die Beerdigung. Denn in der Klage betont er: die Mitarbeiter:innen vor Ort hätten sicherstellen müssen, dass das Essen für seine Frau tatsächlich allergenfrei ist. „Jeff möchte wirklich sicherstellen, dass dies nie wieder jemandem passiert“, betont der Anwalt des Mannes.