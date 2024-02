Model Miranda Kerr und ihren Ehemann Evan Spiegel schweben auf Wolke 7: Ihr drittes gemeinsames Kind ist da! Und das gibt das Paar mit einem süßen Snap auf Snapchat bekannt.

Es ist bereits das vierte Kind für die 40-Jährige.

Miranda Kerr wird zum viertel Mal Mama

Miranda Kerr und ihr Ehemann und Snapchat-Chef Evan Spiegel schweben im Familienglück. Ihr drittes gemeinsames Kind hat vor ein paar Tagen das Licht der Welt erblickt. Das verkündete das Paar zuerst über Snapchat und später dann auch auf Instagram.

Dabei verrät sie auch gleich das Geschlecht und den Namen ihres Kindes. „Wir sind überglücklich über die Geburt unseres kleinen Sonnenstrahls, Pierre Kerr Spiegel“, heißt es auf Snapchat. Sie schreibt weiter: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, unseren vierten Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen. Wir fühlen uns so gesegnet.“, fügt das erfolgreiche Model in ihrer Ankündigung noch hinzu.

Bild: snapchat.com/add/mirandakerr

Seit 2017 mit Evan verheiratet

Miranda ist tatsächlich die einzige Frau im Haus. Mit Evan hat sie zwei weitere Söhne. Myles ist drei Jahre alt und Hart ist fünf. Aus ihrer ersten Ehe mit Orlando Bloom entstand ihr 13-jähriger Sohn Flynn. Die beiden trennten sich im Jahr 2013.

Das ehemalige „Victoria Secret“-Model ist seit 2015 mit dem Snapchat-Chef zusammen. Im Jahr 2017 heirateten die beiden.