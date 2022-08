Madonnas Tochter Lourdes León tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama und sorgt prompt für mächtig Aufsehen. Erst vor wenigen Stunden erschien unter dem Künstlernamen Lolahol ihr allererstes Musikvideo. Darin sieht man die 25-Jährige mit Nippelcover bedeckt performen und sich nackt im Bondage-Style am Strand räkeln.

Die Tochter der „Vogue“-Interpretin hat das Polarisieren wohl von ihrer Mama gelernt.

Lourdes León sorgt mit erstem Musikvideo für Aufsehen

Sie werden sooo schnell groß. Die gemeinsame Tochter von Madonna und dem kubanischen Tänzer und Fitnesstrainer Carlos León ist mittlerweile erwachsen und wagt sich nun erstmal in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter. Lourdes León hat unter dem Künstlernamen Lolahol ihre erste eigene Single veröffentlicht. Und das Musikvideo zu ihrer Debütsingle „Lock&Key“ sorgt jetzt schon für reichlich Gesprächsstoff. Der Grund: die 25-Jährige überlässt in dem Clip nur wenig der Fantasie.

Der leicht futuristisch angehauchte Clip zeigt die 25-jährige Promitochter, wie sie auf einem Friedhof, an einem Strand und in den Außenbezirken von New York City performt. Dabei trägt Lourdes einige wirklich einzigartige Outfits. So ist sie zum Beispiel in einem Ausschnitt mit Nippelcover zu sehen. Gegen Ende des Videos windet sich die Musikerin am Ufer, bekleidet mit nichts als einer silbernen Halskette im Vorhängeschloss-Stil und einem Gewirr aus Seilen, und führt mit einem Fischernetz um die Taille Spagat und Rückbeugen im Sand aus.

Feeling slightly old now, realizing Madonna’s daughter is now an adult and also makes music…. „Lock&Key“ is her first single as #Lolahol and it’s pretty great, I gotta say.



Ready for some futuristic pop withd d&b melancholia? Listen at: https://t.co/UMdT3cu7xK pic.twitter.com/7mAIyNW3hL — This Mess Called Music (@messcalledmusic) August 25, 2022

Musik-Karriere stand nicht auf ihrem Plan

Dass es der Promisprössling nicht nur gesanglich, sondern auch tänzerisch draufhat, hat sie uns damit wohl eindeutig bewiesen. Dabei dürfte Lourdes Karriereweg noch gar nicht eindeutig feststehen. Dem Magazin „Interview“ hatte sie im Oktober letzten Jahres gesagt, sie verfolge „kein konkretes Karriereziel“. Sie möge es, zu modeln und zu tanzen, Schauspiel und Gesang interessiere sie weniger. „Ehrlich gesagt, nerven mich Schauspieler und ich kann nicht mit ihnen zusammen sein. Was Musik angeht, ich kann singen. Es interessiert mich nur nicht. Vielleicht trifft das bei mir auch einen empfindlichen Nerv.“

In Bezug auf ihre Karriere habe ihre Mutter ihr immer geraten, mit Vorsicht vorzugehen und darauf zu achten, wofür man bekannt sein wolle. Madonna scheint jedenfalls mächtig stolz auf ihre Tochter zu sein. In ihrer Instagram-Story postete sie das Musikvideo und schrieb dazu: „Ich bin so stolz auf dich, Lola!“