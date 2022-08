Es klingt unfassbar brutal. In Thailand soll ein Elefant seinen Besitzer attackiert und ihn in zwei Teile gerissen haben. Wie Medien berichten, sei das Tier komplett überarbeitet gewesen.

Außerdem habe eine Hitzewelle das Tier zusätzlich erschöpft.

Überarbeiteter Elefant attackiert seinen Besitzer

Der Süden Thailands wird aktuell von einer Hitzewelle geplagt. Während der Mensch an Tagen, an denen es weit über 30 Grad hat, darauf achtet, sich nicht zu sehr zu verausgaben, musste der Elefant Pom Pam arbeiten und Holzstämme schleppen. Am vierten Tag infolge konnte er offenbar nicht mehr, rastete aus und attackierte seinen Besitzer – und das auf eine äußerst brutale Art und Weise.

Pom Pam soll den 33-jährigen Elefantenführer mehrere Male mit seinen Stoßzähnen durchstochen haben, bevor er den Körper des Mannes entzwei riss, wie unter anderem „Daily Mail“ berichtet. Der Polizei zufolge ist das Tier durch das viele Arbeiten „durchgedreht“. Neben den für das Tier anstrengenden Tätigkeiten habe eine Hitzewelle den Elefantenbullen zusätzlich erschöpft.

Dickhäuter in Rettungseinrichtung untergebracht

Dem Bericht zufolge habe sich der Zwischenfall bereits am 17. August ereignet. Polizei und Rettungskräfte fanden den leblosen Körper des Elefantenführers zweigeteilt in einer Blutlache liegend. Ein Team aus Freiwilligen suchte daraufhin nach Pom Pam und fanden den Elefanten dann etwa 500 Meter von dem Leichnam entfernt. Laut den Behörden habe sich das Tier aggressiv verhalten, als sie ihn entdeckten. Der Dickhäuter wurde daraufhin mit einem Betäubungspfeil ruhiggestellt und in ein nahe gelegenes Reservat gebracht.

Immer wieder werden Elefanten in Thailand für die schwere Waldarbeit eingesetzt. Und das, obwohl ein 30 Jahre altes Gesetz den Einsatz von Elefanten zur Verrichtung schwerer Arbeiten eigentlich verbietet. Dabei kommt es immer wieder zu tragischen Unfällen. Erst im Juli hatte ein Elefant in einer Provinz im Süden von Bangkok seinen Dompteur getötet. Im Jahr 2017 trampelte ein berühmter thailändischer Elefant, der in Filmen und Werbespots mitspielte, seinen Besitzer in einem Zoo in Thailand zu Tode.

