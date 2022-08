In der Nacht von Sonntag auf Montag fanden wieder die MTV Video Music Awards statt. Klare Gewinnerin des Abends: Taylor Swift. Denn sie räumte nicht nur drei Preise ab, sondern nutzte die Aufmerksamkeit auch gleich für große News.

Und die Swifties sind begeistert.

Taylor Swift nutzt VMA-Bühne für große Neuigkeiten

Taylor Swift ist bekannt dafür, ihre Fans immer wieder aufs Neue zu überraschen. So auch bei den MTV VMAs. Denn die Preisverleihung war für Swifties geprägt von Überraschungen. Zum einen wusste niemand, dass Taylor tatsächlich auf dem Red Carpet erscheinen würde. Immerhin hat sich die Sängerin in den vergangenen Jahren eher von Roten Teppichen und öffentlichen Auftritten zurückgezogen.

Doch es gab einige Gründe für Taylors Auftritt. Zum einen gab es einige Preise, die die Sängerin an diesem Abend entgegennehmen durfte. Denn für das Musikvideo zu ihrer zehnminütigen Single „All Too Well (10 minute version) (Taylor‘ Version)“ durfte sie insgesamt drei Trophäen entgegennehmen. Unter anderem bekam sie den Preis für die Beste Regie und das beste „Long Form“-Video. Doch die größte Ehre war dann wohl die Auszeichnung zum Video des Jahres.

Diese Auszeichnung wollte Taylor gebührend feiern. In ihrer Rede bedankte sie sich bei den Fans dafür, dass sie diesen Song erneut aufnehmen konnte. Zur Erinnerung: „All Too Well“ veröffentlichte Taylor bereits im Jahr 2012. Da sie jedoch die Rechte an ihrer Originalmusik nicht mehr besitzt und sie laut eigenen Angaben auch nicht mehr zurückkaufen kann, beschloss sie 2021, ihre gesamte Diskographie neu aufzunehmen. Dass diese Neuauflagen jetzt so viel Erfolg haben, freut die Sängerin bei der Verleihung jetzt ganz besonders. In ihrer Dankesrede betont sie deshalb, dass sie ihren Fans etwas zurückgeben will und schockt mit einer Ankündigung. „Ich dachte, es wäre ein lustiger Moment, euch zu sagen, dass mein brandneues Album am 21. Oktober herauskommt“, enthüllt die Sängerin auf der Bühne. „Und ich werde euch um Mitternacht mehr erzählen.“

Neues Album „Midnights“

Und um Mitternacht kam dann die versprochene Ankündigung: Das neue Album wird „Midnights“ heißen. „Midnights, die Geschichten von 13 schlaflosen Nächten, die über mein Leben verstreut sind, wird am 21. Oktober erscheinen. Meet me at Midnight“, schreibt Taylor auf Instagram und gibt auch schon ein paar Details. Denn wenn man dem Text, den Taylor zu der Ankündigung veröffentlicht, glauben darf, wird das Album ganz schön emotional.

„Wir liegen wach in Liebe und Angst, in Aufruhr und in Tränen. Wir starren Wände an und trinken, bis sie zurücksprechen. Wir verrenken uns in unseren selbstgebauten Käfigen und beten, dass wir nicht – genau in dieser Minute – einen schicksalhaften, lebensverändernden Fehler machen“, heißt es in der Ankündigung. Das neue Album soll „eine Sammlung von Musik“ sein, „die mitten in der Nacht geschrieben wurde, eine Reise durch Schrecken und süße Träume. Die Böden, über die wir schreiten, und die Dämonen, denen wir uns stellen“, schreibt Swift. „Für alle von uns, die sich hin- und hergewälzt haben und beschlossen haben, die Laternen brennen zu lassen und auf die Suche zu gehen – in der Hoffnung, dass wir uns vielleicht, wenn die Uhr zwölf schlägt, selbst begegnen…“

Fans feiern neues Album

Eine Ankündigung, die Fans ausrasten lässt. Denn kurz vor Mitternacht crashen sie Taylors Website, auf der die Ankündigung eigentlich geplant war. Und auch in den Sozialen Medien ist die Euphorie kaum mehr zu bremsen. Denn Fans sind sich sicher: Auf sie wartet ein Meisterwerk.

taylor swift literally broke the internet pic.twitter.com/hAHCmkj7my — sofia TS10 IS COMING (@sofiasswift) August 29, 2022

not now, taylor swift did it again pic.twitter.com/ashWBv1FHV — mirrorball (@fancysnaake) August 29, 2022

Me when @taylorswift13 announces an album and now I’m forced to stay up until midnight. #meetmeatmidnight pic.twitter.com/KuFY4qvVLT — xgiacoppox126-Vinnie (@xgiacoppox126) August 29, 2022

taylor swift at the vmas today is actually the biggest slay of all slays pic.twitter.com/ZqXhiRorlQ — carmen 🧸 saw billie (@dontblamecarmen) August 29, 2022

Ganz eifrige Fans haben übrigens auch schon ein mögliches Easter Egg zum Album entdeckt. Denn das Erscheinungsdatum – der 21. Oktober – ist ausgerechnet der Geburtstag von Kim Kardashian. Kann das nach der jahrelangen Fehde zwischen ihr, Taylor und Kanye West wirklich ein Zufall sein? Fans sind sich sicher: Nein und erwarten jetzt schon einen Song zur Situation.

Und noch ein Easter Egg können Fans einfach nicht ignorieren: Die Verkündung scheint sogar für eine Perfektionistin wie Taylor schon fast zu perfekt. „Taylor Swift, geboren am 13., 13 Jahre nach dem Kanye-Vorfall bei den VMAs, nimmt den VMA für ihre 10-minütige Version eines Songs entgegen und kündigt ihr 10. Studioalbum an, das im 10. Monat des Jahres erscheint. Es wird – natürlich – 13 Tracks enthalten“, fasst ein Twitter-User zusammen. Da bleibt eigentlich nur eines zu sagen: Überraschung gelungen!