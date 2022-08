Der „Hot Girl Summer“ neigt sich langsam dem Ende zu. Doch während einige von uns den heißen Sommertagen nachtrauern, sind drei Sternzeichen schon total im Herbst-Modus.

Denn diese drei Sternzeichen können den Herbst kaum erwarten!

Skorpion

Wenn es ein Sternzeichen gibt, das als „Herbst-Queen“ bezeichnet werden kann, dann ist es der Skorpion. Denn das Tierkreiszeichen blüht dann vollkommen auf und entdeckt immer wieder neue Passionen, Hobbys und Abenteuer.

Für die Skorpione ist der Herbst die Zeit für einen Neuanfang und jene Jahreszeit, in denen sie sich immer wieder neu erfinden können. Sei es, weil die Uni wieder startet oder einfach, weil es Zeit für eine neue Garderobe wird: für die Skorpione gibt es keine schönere Zeit, als wenn sich die ersten Blätter orange färben!

Waage

Zugegeben, für die Waagen ist der Herbst gleich doppelt schön! Zum einen bedeuten die ersten orange-braunen Blätter, dass sich ihr Geburtstag nähert. Zum anderen startet jetzt aber auch endlich die gemütlichste und vor allem kuscheligste Jahreszeit.

Das schätzen die Waagen in vielerlei Hinsicht. Denn sie hassen Stress und Hektik – auch wenn es um Freizeitstress geht. Stattdessen entspannen sie am liebsten auf der Couch und kuscheln sich an ihre*n Partner*in; und dafür sind die Herbstmonate und die „cuffing Season“ ja bekanntlich die beste Zeit.

Widder

Spaziergänge durch den Wald, Coffee-Dates mit den Liebsten oder doch einfach ein entspannter Abend mit Filmen und Popcorn. Der Herbst bringt für die Widder Ruhe und Entspannung, die sie nach einem aufregenden Sommer dringend nötig haben. Denn die abenteuerlustigen Widder lassen wirklich keine Gelegenheit aus, Spaß dazu haben.

Das kann im Sommer auch ganz schön anstrengend werden; umso mehr freut sich das Tierkreiszeichen deshalb auf den Herbst, romantische Dates vor idyllischen Landschaften und einfach ein bisschen Me-Time. Denn als Selfcare-Queens wissen die Widder: Herbstzeit ist Spa-Zeit! Und auf die freuen sich die Widder ganz besonders.