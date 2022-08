Es gibt Sternzeichen, die passen einfach besser zueinander als andere. Besonders diese Sternzeichen-Kombinationen führen besonders erfüllte Beziehungen, weil sie perfekt zusammenpassen. Manchmal schadet es also nicht bei der Partnerwahl auch die Astrologie zu berücksichtigen.

Diese Tierkreiszeichen ergeben das perfekte Beziehungs-Match.

Steinbock und Steinbock

Wer kann einen besser verstehen als dasselbe Sternzeichen? Ja richtig: Niemand. Besonders der Steinbock braucht einen gleichgesinnten Menschen an seiner Seite. In Beziehungen versteht nämlich nicht jeder seine Rationalität. Mit Sensibilität kann er oft nicht viel anfangen. Außerdem arbeitet der Steinbock hart für seine Ziele und steckt sehr viel Energie hinein. Es gehört zu seiner Priorität. Viele andere Sternzeichen würden sich in dem Fall vernachlässigt fühlen – ein Steinbock-Partner jedoch nicht. Er macht nämlich genau dasselbe durch.

Fische und Skorpion

Den Skorpion beeindruckt die Treue und Sensibilität vom Fisch. Er gibt ihm zudem den Freiraum, den der Skorpion dann und wann so dringend nötig hat. Denn auch Fische haben gerne mal Zeit nur für sich. Dadurch sind beide Sternzeichen oft sehr entspannt miteinander. Auch Konflikte können sie recht schnell lösen, da der temperamentvolle Skorpion im Fisch jemanden gefunden hat, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und einen kühlen Kopf bewahrt. Der Fisch hingegen profitiert von der direkten und ehrlichen Art des Skorpions und schafft es mit seiner Hilfe immer wieder über seinen eigenen Schatten zu springen.

Zwillinge und Stier

Der Zwilling ist oft sehr launenhaft. Deshalb braucht er hin und wieder jemanden, der ihn auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Und diese Person findet er im Stier. Auch der Stier kann vom Zwilling so einiges lernen. Denn manchmal tendiert der Stier, sich ganz zurückzuziehen. Die gesellige und kommunikative Art des Zwillings zwingt den Stier aber aus seinem Schneckenhaus zu kommen und aus seiner ‚Comfort Zone‘ auszubrechen und neues auszuprobieren. So ergänzen sich die beiden perfekt und führen eine glückliche und aufregende Beziehung.