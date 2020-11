Wer kennt es nicht: Der Wecker klingelt schon wieder viel zu früh und du willst am liebsten gar nicht raus aus dem Bett. Jetzt ein bisschen mehr Energie am Morgen, das wäre es. Alle Snoozetasten-Drücker, Nicht-aus-dem-Bett-Kommer und Frühstück-Verschlinger aufgepasst! In diesem Beitrag geben wir euch ein paar wertvolle Tipps, mit deren Hilfe ihr ab sofort mit voller Power in den Tag startet.

1. Gut schlafen

Klingt eigentlich logisch. Ein guter Morgen beginnt mit einer guten Nacht. Wer richtig ausgeschlafen ist, kommt auch besser aus den Federn. Das gelingt allerdings nur, wenn man nachts auch in die entscheidende Tiefschlafphase kommt. Deshalb alles vermeiden, was euch daran hindern könnte. Zu viel Technik zum Beispiel, also Handy oder Laptop vor der Nachtruhe, bringen euch vor allem durch das Blaulicht durcheinander. Genauso wie zu schweres Essen, in Form von Snacks oder Fast Food. Lieber zwei bis drei Stunden vor dem zu Bett gehen nichts mehr essen.

via GIPHY

2. Sip sip hooray

Damit der Körper frisch in den Tag starten kann, braucht er genügend Flüssigkeit. Der ideale Kickstarter sind die neuen, leckeren Happy Day Fruit & Veggie Produkte! 🥕🍎😍 Sie sind leicht zu trinken, weniger süß und ohne zugesetzten Zucker. Somit die einfachste Art eine Portion Obst und Gemüse bereits am Morgen zu genießen. Und das Beste daran? Mit den enthaltenen Vitaminen C & D, die in den neuen Happy Day Fruit & Veggie Produkten stecken, macht ihr rechtzeitig zum Herbstanfang euer Immunsystem happy. In Happy Day we trust! 💚



© RAUCH

3. Goodbye Snooze Taste

Die Snooze Taste ist euer bester Freund? Ihr kommt morgens nicht aus dem Bett und gönnt euch gerne ein paar Extraminuten Schlaf? Das sollte ihr ab sofort besser nicht mehr machen. Schlafforscher gehen davon aus, dass unser Gehirn durch mehrmaliges Snoozen den Überblick darüber verliert, ob es jetzt hellwach oder todmüde sein soll. Und das hat extreme Konsequenzen: Anstatt fit und ausgeruht, fühlen wir uns müde und schlapp. Und das wollen wir alle nicht, oder?

via GIPHY

4. Bewegung ist alles

Man muss ja nicht gleich einen Marathon laufen oder fünfzig Bahnen im Schwimmbad durchziehen, aber zweifelsohne kann schon ein wenig Bewegung am Morgen die müden Glieder recht schnell in Schwung bringen. Der einen reichen schon ein paar kleine Dehn- oder Streckübungen im Bett, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, den anderen ist es lieber, mit Yoga am Morgen aufzustehen, um einen klaren Kopf zu bekommen und mit voller Power in den Tag zu starten.

via GIPHY

5. Cold as ice

Du hast es nach etlichen Versuchen aufzustehen endlich ins Badezimmer geschafft? Dann zögere nicht und wasche dein Gesicht mit eiskaltem Wasser. Das erfrischt und weckt dich endgültig auf. Auch das im Schlaf angeschwollene Gesicht, das durch die eine oder andere Packung viel zu salziger Chips so aussieht, schwillt so schnell wieder ab und wird besser durchblutet. Ein frischer Teint macht sich immer gut und ein hübsches Spiegelbild direkt bessere Laune für den Tag.

via GIPHY