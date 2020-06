Ständig passt ihnen irgendetwas nicht, immer nörgeln sie rum oder sind einfach total verbissen und egoistisch. Wir alle kennen diese Menschen, die einfach eine ziemlich negative Aura haben und einen irgendwie runterziehen. Das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen haben häufig eine extrem negative Ausstrahlung.

Skorpion

Der Skorpion ist ziemlich rechthaberisch und glaubt immer alles besser zu wissen. Und diese negative Aura spürt man meist schon beim ersten Kennenlernen. Deshalb gehen viele gleich am Anfang schnell auf Abstand. Um seine Ziele zu erreichen, geht er über Leichen und denkt dabei nur an sich selbst. Mit dem Skorpion sollte man sich also lieber nicht anlegen. Denn dieses Sternzeichen kann ziemlich unberechenbar und skrupellos sein. Doch eigentlich hat der Skorpion einen weichen Kern und ist als enger Freund ein unglaublich loyaler Mensch.

Jungfrau

Auch so manche Jungfrau wirkt auf viele im ersten Moment eher unsympathisch und scheint eine negative Aura zu haben. Das liegt daran, dass sie zu Beginn meist sehr vorsichtig und zurückhaltend ist. Denn die Jungfrau gilt als sehr vernünftiges und durchdachtes Sternzeichen. Und dafür wird sie von ihren Freunden sehr geschätzt. Obwohl die Jungfrau beim ersten Kennenlernen oft kühl und kritisch wirkt, hat sie in Wahrheit ein richtig großes Herz. Mit ihrer perfektionistischen und manchmal auch kleinlichen Art passiert es allerdings oft, dass sie auf andere eher einen negativen Eindruck macht.

Löwe

Der Löwe zählt ebenfalls zu den Sternzeichen mit einer negativen Aura. Obwohl er auf viele zwar sympathisch wirkt und andere mit seinem Charme schnell in den Bann zieht, eckt er mit seiner überheblichen und arroganten Art auch oft an. Der Löwe strahlt nämlich auch ein übertriebenes Selbstbewusstsein aus, das vor allem beim ersten Kennenlernen auf viele eher abschreckend und negativ wirkt. In Wahrheit überspielt dieses Sternzeichen damit aber oft einfach nur seine Unsicherheit. Wer dem Löwen Zeit gibt, der lernt auch seine sanfte Seite kennen.