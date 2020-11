Mit ihrem neuesten Instagram-Video gibt Heidi Klum ziemlich private Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Tom Kaulitz. Denn die 47-Jährige postete ein Video auf ihrem Account, auf dem sie und Tom nackt unter der Dusche singen.

Fast zwei Minuten langen singen Heidi und Tom einen Disney-Song.

Heidi Klum & Tom Kaulitz filmen sich nackt in der Dusche

So intime Einblicke haben Heidi Klum-Fans wohl schon lange nicht mehr bekommen. Die Rede ist von einem aktuellen IGTV-Video des Models, in dem die 47-Jährige gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz völlig nackt unter der Dusche steht und einen Disney-Song zum Besten gibt. “Könnt ihr erraten, welchen Film wir gerade geschaut haben?”, schreibt Heidi unter dem Clip. Und die Fans wissen es natürlich sofort. Denn die beiden trällern “Into the Unknown” aus dem Disney-Film “Die Eiskönigin 2”.

Während viele der Fans absolut begeistert von den privaten Einblicken sind, finden andere den Clip eher unangenehm und sind alles andere als angetan von Heidis Gesangskünsten.

Heidi & Tom in Berlin

Das Model und der “Tokio Hotel”-Gitarrist sind derzeit in Berlin. Denn dort dreht Heidi aktuell die 16. Staffel ihrer Casting-Show “Germany’s Next Topmodel”. Mit ihrer ganzen Familie soll sie im Soho-Haus wohnen.