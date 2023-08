Ab dem 23. August bekommen wir die Energien des rückläufigen Merkur mal wieder zu spüren. Die besondere Planetenkonstellation kann so einige Herausforderungen mit sich bringen und viele von uns haben das Gefühl, es läuft einfach alles schief! Mercury Retrograde kann uns leider tatsächlich ziemlich den Tag vermiesen.

Vor allem für diese drei Sternzeichen kann es in nächster Zeit recht anstrengend werden, auf sie hat der Merkur nämlich besonders starke Auswirkungen. Wir verraten euch außerdem noch, was ihr über den rückläufigen Merkur wissen müsst. Und hier lest ihr, wie ihr euch vor dem Chaos schützen könnt!

Mercury Retrograde im August 2023

Gleich vorweg: keine Sorge, auch der rückläufige Merkur geht wieder vorbei und die Pechsträhne und negativen Energien halten nicht ewig an. Und auch good to know – der Planet bewegt sich während dieser Phase natürlich nicht wirklich rückwärts! Mercury Retrograde bezeichnet einfach eine Planetenkonstellation, die Auswirkungen auf die Eigenschaften, für die der Planet Merkur steht, hat. Das sind zum Beispiel Kommunikation, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen, oder auch unsere Konzentrationsfähigkeit und Auffassungsgabe. Kurz gesagt: wenn die Planetenkonstellation durcheinander ist, kann sich das auch in unserem Alltag zeigen.

Wir haben öfter Streit, haben das Gefühl, dass wir in der Arbeit nichts hinbekommen und dass generell so ziemlich alles aus dem Ruder läuft. Dann ist es besonders wichtig, einfach mal tief durchzuatmen, achtsam zu bleiben und sich gezwungenermaßen eine Pause zu gönnen, bis einem die Planeten wieder gut gesinnt sind! Plus: die Phase geht ja auch wieder vorbei. Dieses Mal ist der Merkur von 23. August bis 15. September rückläufig.

Auf diese Sternzeichen wirkt sich Mercury Retrograde besonders stark aus

Während die einen den rückläufigen Merkur kaum spüren, hat er auf andere starke Auswirkungen.

Stier

Eigentlich gilt der Stier als besonders belastbares Sternzeichen. Doch der rückläufige Merkur macht dem sonst so widerstandsfähigem Erdzeichen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Plötzlich ist er besonders anfällig für Stress und ist wesentlich weniger belastbar als sonst. Das hat auch gesundheitliche Auswirkungen, denn auch das Immunsystem des Stiers lässt jetzt nach. Nun heißt es besonders achtsam sein und dem Körper Gutes tun. Einfach mal einen Gang zurückschalten, gesund essen, sporteln oder die ein oder andere Auszeit sind jetzt genau das Richtige, um das Gleichgewicht wieder herzustellen und die Planetenphase gut zu überstehen.

Widder

Widder spüren während Mercury Retrograde besonders viel Unsicherheit und haben das Gefühl, das Vertrauen in sich selbst zu verlieren. Plötzlich stellt dieses Sternzeichen einfach alles infrage und vergisst dabei völlig auf seine Intuition und sein Bauchgefühl. Eigentlich sind Widder voller Energie und Elan, aber während der Merkur rückläufig ist, sind sie auf einmal komplett aus dem Gleichgewicht. Und dann können sie auch auf der zwischenmenschlichen Eben richtig ungut werden. Jetzt heißt es vorsichtig sein, wenn es darum geht, schnelle Entscheidungen zu treffen. Lieber auf Nummer Sicher gehen und abwarten, bis die Planeten wieder im Gleichgewicht sind, dann treffen sich wichtige Entscheidungen auch wieder wie von selbst.

Jungfrau

Auch die Jungfrau spürt den rückläufigen Merkur im August besonders stark. Sie muss sich leider auf einige anstrengende Wochen einstellen, bis die Phase Mitte September dann endlich wieder vorbei ist. Die sonst so ordnungsliebende Jungfrau hat plötzlich nämlich mit Chaos, fehlenden Strukturen und Überforderung zu kämpfen. Weil sie das Gefühl hat, nichts mehr unter Kontrolle zu haben, ist sie deshalb schnell gereizt und meist recht angespannt. Tipp: Es macht jetzt absolut keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Das kostet nur unnötig Energie. Stattdessen sollte die Jungfrau lieber versuchen, die Situation zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Danach geht’s fix wieder bergauf!