Das zweite Jahr in Folge muss der Black Friday ausschließlich online stattfinden. Doch besonders hier ist Vorsicht geboten! Denn die Angebote klingen zwar oft verlockend, sie können aber auch eine riesige Schnäppchenfalle sein.

Hier sind ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man sich heute in die Rabattschlacht begibt!

Black Friday: Achtung vor Preisfallen

Der heutige Black Friday hat ziemlich verlockende Angebote in petto. Produkte, die um -20, -50 oder sogar -70 Prozent verkauft werden, schreien förmlich danach, dass man zuschlägt! Doch Vorsicht: Angebot ist nicht gleich Angebot. Denn ein paar Online-Händler schummeln ihre Preise kurz vor dem großen Shopping-Tag absichtlich etwas in die Höhe, sodass die Konsumentinnen und Konsumenten denken, sie hätten einen Wahnsinns-Deal gemacht. Doch in Wahrheit haben sie gleichviel, wenn nicht sogar mehr bezahlt, als das Produkt ursprünglich gekostet hat.

Bevor man sich also mitten in die Rabattschlacht begibt, sollte man auf ein paar Dinge achten.

Diese Tipps sollte man befolgen

Mittlerweile gibt es glücklicherweise schon einige Tipps, die man als Käuferin oder Käufer befolgen kann, um sich und sein Konto vor einer allzu großen Ausbeutung zu schützen.

Preisvergleich vor Kauf: Wer sicher gehen möchte, ob das Produkt, mit dem man liebäugelt, wohl nicht absichtlich teurer gemacht wurde, kann man sich den Preis beispielsweise schon ein- bis zwei Wochen davor notieren. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man die Angebote vergleicht. Seiten wie etwa geizhals.at oder idealo.at stellen hierfür eine tolle Zusammenfassung bereit.

Bezahlvorgang prüfen: Wo großartige Angebote locken, verstecken sich meist auch Fake-Shops. Ein Indiz, das diese Betrügerseiten oft verrät, ist, dass man häufig nur per Vorauskasse bezahlen kann. Ein Produkt erhält man nach der eingegangenen Zahlung jedoch nie.

Impressum checken: Oft sind Angebote – etwa von sehr teuren Markenwaren – zu schön, um wahr zu sein! Wer sich nicht sicher ist, ob es sich bei der Website um einen Fake handelt, kann auch ganz einfach das Impressum prüfen. Ist dieses zweifelhaft oder gar nicht vorhanden, sollte man auf keinen Fall bestellen.

Auf Eigenprodukte achten: Auf Amazon zum Beispiel, warten heute richtige Schnäppchen. Laut Experten sollen vor allem die Eigenprodukte stark reduziert sein. Also erstmal diese auschecken, bevor man nach anderen Dingen sucht, die das Gleiche können, aber viel teurer sind.

Übersicht bekommen: Der Black Friday kann für Ungeübte ganz schön überfordernd sein! Wer also keine Lust hat, unzählige Online-Stores nach den besten Schnäppchen abzuklappern, kann sich eine Übersicht verschaffen. Etwa auf blackfridaysale.at.