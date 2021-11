Die 2000er sind längst wieder in unseren Alltag zurückgekehrt. Das beweist auch Ariana Grande, die sich für ihren Auftritt bei „The Voice USA“ genauso stylt, wie eine unserer liebsten Film-Ikonen!

Die Rede ist natürlich von Jenna Rink aka Jennifer Garner aus „30 Über Nacht“!

Ariana Grande ist 30 über Nacht

Eigentlich ist Popsternchen Ariana Grande erst 28 Jahre alt. Doch für ihren Auftritt bei „The Voice USA“ ist sie plötzlich 30. Quasi über Nacht, hehe! Denn die Sängerin begeistert alle mit ihrem Look, bei dem sie sich nicht nur von dem 2000er-Filmklassiker inspirieren ließ, sondern sich auch genauso stylte, wie Hauptdarstellerin Jennifer Garner vor 17 Jahren. Ariana Grande trägt nämlich das bekannte „Jenna Rink“-Kleid und stylt auch ihren Haare wie der Teenager, der plötzlich im Körper einer Erwachsenen steckt.

Wer sich nicht mehr an den wirklich fabelhaften Film erinnern kann: Shame on you! Es ist höchste Zeit, dass ihr euch diesen Klassiker anseht. Und alle, die den Streifen schon mehrmals gesehen haben, wissen, dass Jenna Rink dieses Kleid auf einer Party trägt und sich freut „endlich Brüste zu haben, die groß genug sind, um das Kleid auszufüllen“, bevor sie auf der Tanzfläche eine „Thriller“-Einlage hinlegt.

Berühmtes Kleid ist von Versace

Habt ihr gewusst, dass das bekannte Kleid, das bei so ziemlich jedem einen herrlichen Flashback auslöst, aus der Feder von Versace stammt? Donatella Versace hat das Kleid für ihre Spring/Sommer-Kollektion 2003 kreiert, wie sie auf Instagram verrät. Jetzt hat sie eine Version davon an Ariana Grande geschickt – und das katapultiert uns gleich mal zurück in die Anfänge der 2000er-Jahre.

Übrigens: Dass Ariana Grande ein riesiger Fan von „30 Über Nacht“ ist, ist ihren Fans, den sogenannten „Arianators“, bestimmt schon bekannt. Denn im Musikvideo zu ihrem Song „Thank U, Next„, hat die Sängerin bereits einige Kultfilme nachgestellt. Darunter war auch der 2000er-Streifen mit Jennifer Garner. Und kein Geringerer als Mark Ruffalo, der in dem Film Mattie spielt, hat das Video auf Twitter geteilt und schreibt sogar, dass er zu Tränen gerührt sei. Hach, Nostalgie!