#SupportYourLocals ist gerade wichtiger denn je! Denn der neuerliche Lockdown hat die Wirtschaft hart getroffen. Viele Local Stores in Österreich müssen um ihr Überleben kämpfen. Wie wäre es also, die Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr einfach mal online zu shoppen und dabei auch noch lokalen Händlern etwas Gutes zu tun?

Hier sind zahlreiche Shops in Österreich, in denen ihr mal stöbern könnt!

Support Your Locals

Der neuerliche Lockdown hinterlässt Spuren. Menschen, die ihr gesamtes Geld in ihre Shops investiert haben, müssen einen weiteren Rückschlag hinnehmen, denn alles ist geschlossen. Keiner kommt mehr in die Stores und Lokale. Keiner kann sich etwas kaufen. Wertvolle Produkte werden wertlos, da sie verderben und nicht mehr verkäuflich sind. Bis alles wieder öffnet, dauert es mindestens noch drei Wochen.

Wie wir helfen können? Das Zauberwort lautet: Online-Shopping! Anstatt unsere Weihnachtsgeschenke also wiedermal bei großen Online-Händlern zu bestellen, könnten wir in diesem Jahr einfach auf Lokales zurückgreifen. Denn in Österreich wimmelt es nur so von einzigartigen Shops, Stores und Essens- sowie Trink-Lokalen. Auch Letztere kann man super easy unterstützen, indem man einfach dort vorbeischaut und Take-aways mitnimmt!

Hier eine Liste an heimischen Unternehmen und Local Shops, bei denen man jetzt online bestellen, Gutscheine kaufen oder auch Lebensmittel und Heimbedarf für die Ablenkung zwischendurch bestellen kann.

Die Liste wird übrigens regelmäßig von uns erweitert.

Mode

Beware Of Mainstream: Upcycling at its best! Das österreichische Modelabel verwendet ausrangierte Militärstoffe und designt daraus maßgeschneiderte Haute Couture-Pieces. Die aktuelle Kollektion „fishgetseasick“ besteht aus coolen Parkas, Jacken, Röcken, Hosen und Accessoires. Die exklusive Kollektion gibts im Online-Shop www.bewareofmainstream.com.

Dorotheum Juwelier: Die neue Schmuckmarke „sh!ne by Dorotheum“ ist nicht nur nachhaltig, sondern setzt auch die richtigen Akzente. Ganz einfach online bestellt, ist das Herzensgeschenk binnen weniger Tage bei den Liebsten.

ela hubegger textile accressoires: Designed in Austria, produced in Italy! Elas Tücher, Schals und Krawatten u.a. im vielseitigen Paisley-Design bekommen dank ihrer Liebe zum Detail eine individuelle Ausdruckskraft. Erhältlich sind die nachhaltigen Produkte hier.

Manuel Essl Design: Auch die Kreationen dieses österreichischen Labels von Jungdesigner Manuel Essl mit Sitz in Graz, sind via Online Shop erhältlich. Einige der edlen Pieces sind sogar gerade im Sale!

Ittner: Beim Wiener Traditionsunternehmen Ittner, das durch 150-jähriges Know-how, zeitlosen Stil und Qualität besticht, kann man alles, was bei Tag oder Nacht, im Sommer oder Winter direkt auf der Haut getragen wird, direkt online bestellen.

minibag: Schöne, praktische Handtaschen bringen Freude unter den Tannenbaum. Die metallic minibags sorgen mit ihren stylischen Farben für einen glänzenden Auftritt. Im Online-Shop der österreichischen Gründerin und Designerin Kathi Goldscheider kann die minibag in vielen Farben entdeckt und geshoppt werden.

My Magpie Vienna: Die österreichische Designerin Stefanie Klausegger kreiert mit ihrem Label My Magpie 3D gedruckten Schmuck, inspiriert vom Wiener Jugendstil. Die federleichten Schmuckstücke garantieren einen hohen Tragekomfort, was besonders in der Weihnachtszeit für einen glamourösen, aber zugleich auch sehr angenehmen Auftritt sorgt. Die Highlights gibts im Online-Shop zu entdecken.

Joseph Brot: Wie jetzt, das ist doch eine Bäckerei?! Jap, aber auch Bäckereien haben mehr als Brot und Gebäck im Sortiment. Die Wiener Trend-Bakery hat jetzt nämlich ziemlich coole Weihnachts-Produkte, die von Socken über Taschen und Jin, also Gin, reichen.

Babäm!: Wer im Dezember an der Aktion #derGuteschein von Babäm!, dem Second Hand Laden von SOS-Kinderdorf, teilnimmt und einen Gutschein im Wert von 25 Euro kauft, nimmt automatisch an der Verlosung von 24 ausgesuchten Kleidungsstücken von Wiener DesignerInnen teil, wie etwa von Lena Hoschek, Shakkei, Consches oder Valle o valle. Die Kleidungsstücke werden täglich online auf den Facebook- und Instagramkanälen von Babäm! präsentiert.

We Are Flowergirls: Blumenkränze, Haarschmuck und Deko kann man nie genug haben! Online erhältlich auf weareflowergirls.com

Radu Studios: Das Online-Label Radu Studios wurde Ende 2019 von drei Schwestern gegründet mit dem Ziel etwas zurückzugeben. Dabei legt das T-Shirt-Label großen Wert auf Nachhaltigkeit. Außerdem können Kunden mit den gekauften Shirts nicht nur sich selbst eine Freude bereiten, sondern auch anderen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Denn 5 Euro des Erlöses je T-Shirt – jedes T-Shirt kommt auf 35 Euro – wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet.

Meijerhof: Das junge Label ist eine Mutter-Tochter-Partnerschaft, die beschlossen hat, ihre Träume zu leben und sie zu verwirklichen. Es ist aus der Liebe zur Schönheit und zum Kunsthandwerk entstanden, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde. Die limitierten Fashion-Pieces gibt’s auch online.

lila fashion: Auch viele heimische Designer bangen derzeit um Einnahmen. Deshalb stellen auch sie kurzerhand Webshops auf die Beine, wie etwa die Wiener Designerin Lisi Lang. Sie hat extra wegen der Coronavirus-Krise nun einen eigenen Online Shop gemacht, in dem man ihre bunten Kreationen weiterhin kaufen kann.

Kastner & Öhler: Auch das österreichische Unternehmen Kastner & Öhler ist im Online Shop weiterhin für seine Kunden da. Von Fashion über Beauty bis hin zu Kinderspielzeug gibt’s dort eine riesige Auswahl. Zudem gibt es wieder die Click & Collect Möglichkeit, bei die Waren vor Ort abeholt werden können.

Etaro: Das österreichische Label der Gründerin und Designerin Julia Stricker setzt mit seinen klaren, modernen und alltagstauglichen Looks bewusst auf Understatement. Ihre Kollektion kann man im Online Shop kaufen.

Rosa Mosa: Bei dem Austro-Japanischen Label Rosa Mosa in Wien gibt’s weiterhin coole Schuhe im Online Shop.

Beauty & Selfcare

Babetown: Neben Beauty-Treatments gibt’s bei Babetown in Wien auch feinen Wein, Duftkerzen, Nagellack und Mode zu kaufen. Erhältlich online!

Die Kosmetikmacher: Mit den Produkten von „Schau auf di“ und „Schau auf mi“ wird mitten im Waldviertel handgerührte Biokosmetik höchster Qualität produziert. Um diese Qualität zu sichern, werden in der familiengeführten Manufaktur ausschließlich Kleinserien von Hand produziert. Und die sind weiterhin im Online Shop verfüg- und bestellbar.

Mezzie Box: Jeden Monat wird die Mezzie Box händisch mit fünf erlesenen Produkten befüllt, die man nicht so leicht im stationären Handel findet. Sie enthält einen Mix aus Naturkosmetik, nützlichen und nachhaltigen Accessoires sowie ausgewählten Food-Spezialitäten, mit Fokus auf Bio. Neben regionalen Herstellern ist auch eine Auswahl an tollen, europäischen Marken vertreten. Hier kannst du die Box bestellen.

Sveta: Das österreichische-Unternehmen Sveta setzt auf regionale, biologische, vegane und tierversuchsfreie Hanf- und CBD-Produkte. CBD-Öle, CBD-Hanfblüten und weitere Hanf-Produkte aus österreichischem Anbau und österreichischer Produktion sind im Online Shop erhältlich.

Lebensmittel & Restaurants

Mangolds: Mangolds wurde mit seinen Food-Saver Saucen & Dips zum besten Gastronomiekonzept des Jahres durch das renommierte Branchen-Magazin RollingPin gekürt. Viele innovative Highlights könnt ihr unter www.mangolds.at entdecken.

Müslibär: Die erste österreichische Bio-Müsli Manufaktur in Braunau am Inn verwendet nur hochwertigste Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau, in sorgfältiger Handarbeit und mit österreichischem Bio-Blütenhonig veredelt. Stöbern kann man genüsslich im Online-Shop.

Kalou – Honest Eatery: Erst kürzlich hat das Lokal, in dem es super leckere Bowls aller Art gibt, in Wien eröffnet. Die bunten und gesunden Bowls eignen sich als perfektes Take-away-Essen!

Vollpension: Durch den Launch der ersten Online Oma-Backschule für und mit Menschen aus aller Welt, einem noch breiteren süßen To-Go Angebot an mehreren Standorten in Wien, weitet die Vollpension ihr bisheriges Gastro- und Online Angebot aus. Torten- und Kuchenbestellungen sind Online unter www.vollpension.wien/shop weiterhin möglich. Diese werden der Vollpension, natürlich Kontakt-frei, bis vor die Wiener Wohnungstür geliefert werden.

Drinks At Home: MOËT HENNESSY präsentiert die erste Plattform für Drink Delivery Services deiner Lieblingsbar: Drinks-At-Home.at Auf der Online-Plattform für österreichische Bars und ihre Delivery Angebote gibt es ausgefallene Cocktail-Kreationen, sowie wahre Drink-Klassiker. Diese werden kontaktlos geliefert und können bargeldlos bezahlt werden. Zudem wird dabei die heimische Gastronomie unterstützt!

„Hauben Gemüse“ für alle: Im normalen Leben beliefert Natalie Hye die Spitzengastronomie mit frischem Obst und Gemüse. Nun beliefert sie auch gerne private Haushalte in Wien und Raum Mödling – ausgenommen sind die Wiener Bezirke 1210 und 1220.

J. Hornig: J. Hornig ist ein österreichisches Kaffee-Unternehmen, das seit mehr als 100 Jahren Menschen mit hochwertigem Kaffee versorgt. Egal ob Kaffeebohnen, Mahlkaffee oder Cold Brew – im Onlineshop ist Kaffee rund um die Uhr bestellbar.

Heimartikel

Looops Kerzen: Die handgemachten Duftkerzen aus der Looops Kerzenmanufaktur in Salzburg haben eine wohltuende Aromatherapie-Wirkung und bestehen zu 100% aus naturreinen ätherischen Ölen. Viele weitere stimmungsvolle Kerzen und Geschenke-Ideen gibts unter www.looopskerzen.at