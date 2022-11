Ein Schnellrestaurant in der US-Stadt Atlanta ist unverhofft zur Geburtsstation geworden. Auf dem Weg ins Krankenhaus will eine hochschwangere Frau in einer McDonald’s-Filiale schnell die Toilette benutzen. Doch dann legt die Frau kurzerhand eine Art Drive-In-Geburt hin und nur wenige Minuten später können die glücklichen Eltern das Baby bereits in den Armen halten.

Das kleine Wunder hat übrigens auch schon einen passenden Spitznamen bekommen.

Frau bringt auf McDonalds-Toilette Baby zur Welt

So hatte sich Alandria Worthy aus Atlanta die Geburt ihrer kleinen Tochter wohl sicher nicht vorgestellt. Aber wie heißt es schön: es kommt immer anders als man denkt. Denn eigentlich wollte die hochschwangere Frau nur kurz die Toilette eines McDonald‘s-Restaurants aufsuchen, als dort plötzlich ihre Fruchtblase platzt. Nur 15 Minuten später war ihr kleines Wunder dann auch schon auf der Welt. Doch wie genau kam es zu dieser quasi Drive-In-Geburt?

Alandria spürte in der Nacht davor schon leichte Wehen. Also packte sie in der Früh ihre Sachen und macht sich gemeinsam mit ihrem Verlobter Deandre Phillips gleich auf den Weg ins Krankenhaus. Die Wehen der Frau seien zu diesem Zeitpunkt schon sehr stark gewesen, wie sie gegenüber einem lokalen US-Fernsehsender berichtet. Bei McDonald‘s legten sie dann einen Zwischenstopp ein, da die werdende Mutter dringend auf die Toilette musste. Während ihr Verlobter also im Auto wartet, sucht die Hochschwangere schnell den WC-Bereich auf. Dort angekommen, platzt auch schon ihre Fruchtblase. Alandria konnte sich einen lauten Schrei nicht verkneifen, woraufhin die Restaurantmanagerin Tunisia Woodward sofort zur Hilfe eilte. Und dann sei alles ganz schnell gegangen …

Angestellte helfen bei der Geburt

„Ich öffnete die Tür und sie lag auf dieser Toilette und schrie. Dann wusste ich, dass ich meiner Crew sagen musste: ‚Wir bekommen heute ein Baby‘“, zitiert „Daily Mail“ die Restaurantleiterin. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen habe sie die werdende Mutter unterstützt. Dann kam auch Alandrias Verlobter in die Filiale, um zu sehen, wo seine Freundin so lange bleibe.

„Ich habe versucht, sie zu beruhigen, weil sie völlig außer sich war“, sagt der Vater im TV-Interview. „Ich dachte: ‚Atme einfach.‘ Ich legte sie dann auf den Boden. Die Damen von McDonald’s standen an ihrer Vorderseite und hielten ihre Hände, ich hatte ihre Füße auf meinen Knien gestützt. Wir sagten ihr, sie solle dreimal drücken. Sie war eine echte Kämpferin.“, so Deandre.

Baby bekommt interessanten Spitznamen

Das Glück der Eltern: Die Mitarbeiter:innen in der Filliale wussten, was zu tun ist, denn sie sind alle selbst Eltern. „Alles, was Papa tun musste, war, das Baby zu aufzufangen. Und das tat er“, scherzt die Filialmanagerin. 15 Minuten später war der Kraftakt also geschafft und die Kleine Nandi Ariyah Moremi Phillips erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Kurze Zeit später trafen dann endlich auch die Rettungskräfte ein, um das Baby und die Mutter medizinisch zu versorgen.

Die Angestellten der McDonald’s-Filiale verpassten dem kleinen Wunder dann auch prompt einen originellen Spitznamen. Sie nannten das Kind einfach „Little Nugget“. Den Eltern gefiel der Spitzname sofort. „Sie ist definitiv ein Nugget“, stimmte der Vater zu und erzählt weiters: „Meine Eltern liebten den Namen auch. Wir dachten, okay, es passt zu ihr. Mein kleiner Schatz.“ Mal sehen, ob sich der Spitzname tatsächlich auch durchsetzen wird. Mutter und Baby sind aber jedenfalls beide wohlauf. Die frischgebackenen Eltern sprachen danach sogar von „göttlicher Fügung“, die sie ins Fast-Food-Lokal geführt habe.