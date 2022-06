Schon seit einigen Jahren kursieren Gerüchte, dass ein dritter Teil von „Plötzlich Prinzessin“ in Planung sei. Konkrete Informationen zu dem Projekt gibt es allerdings nicht. Nun klärt Julie Andrews auf und spricht ganze 18 Jahre nach der Veröffentlichung von „Plötzlich Prinzessin 2“ über die Möglichkeit einer Fortsetzung.

Spoiler: Es schaut leider düster aus im Königreich Genovien!

Kommt eine „Plötzlich Prinzessin“-Fortsetzung?

Eine schüchterne, nicht sonderlich beliebte 15-Jährige, die plötzlich erfährt, dass sie eine Prinzessin ist. Für die einen war diese moderne Cinderella-Story damals ein Traum, für die anderen ein Albtraum – gesehen hat den Film „Plötzlich Prinzessin“ gefühlt trotzdem jeder. Und das nicht nur einmal. Ganze 18 Jahre ist es jetzt her, dass der zweite Teil von „Plötzlich Prinzessin“ erschienen ist. Der erste Teil ist sogar schon 21 Jahre her. Die Frage, die sich nun aber alle stellen – wird es einen dritten Teil geben? Die hartnäckigen Gerüchte, dass Disney bereits an der Fortsetzung arbeitet, kursieren bereits seit 2017.

Jetzt bringt Schauspielerin Julie Andrews etwas Licht ins Dunkle. Zur Erinnerung: Sie verkörperte in den ersten beiden Teilen des Kultfilms Clarisse Renaldi, Königin von Genovia und Großmutter von Teenager Prinzessin Mia. Andrews äußerte sich zu einer möglichen Fortsetzung und Fans dürfte die Antwort leider ganz und gar nicht gefallen.

via GIPHY

Das sagt Julie Andrews zu „Plötzlich Prinzessin 3“

Julie Andrews wurde am 9. Juni mit dem AFI Life Achievement Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In The Hollywood Reporter hat sie deshalb über die großen Filme ihrer Karriere gesprochen. Neben „Mary Poppins“ und „The Sound of Music“ ging es dabei natürlich auch um „Plötzlich Prinzessin“ und einen möglichen dritten Teil.

Diese Möglichkeit verneinte sie jedoch schnell für sich selbst: „Ich glaube, dafür wäre es jetzt zu spät. Es gab vor vielen, vielen Jahren Gerüchte über eine Fortsetzung. Aber ich glaube nicht, dass es jemals dazu gekommen ist. Und dann hat uns Garry verlassen.“ Die Rede ist dabei von Garry Marshall – der Regisseur von „Plötzlich Prinzessin“ und „Plötzlich Prinzessin 2“. Er starb 2016 an den Folgen einer Lungenentzündung. „Für mich ist es nun zu weit hergeholt, um darauf zurückzukommen. Es ist ein schöner Gedanke, aber ich glaube nicht, dass es möglich wäre.“, erklärt Julie weiters.

Anne Hathaway äußerte sich vor 2 Jahren noch optimistisch

Dabei klang das vor zwei Jahren noch ganz anders. Wie das Magazin Elle berichtete, meinte Julie damals noch, dass sie für einen weiteren Teil „bereit“ wäre. Und auch Anne Hathaway äußerte sich 2019 noch äußerst optimistisch. „Ich bin bereit. Julie ist bereit. Debra Martin Chase, unsere Produzentin bereit. Wir alle wollen es möglich machen“, sagte Anne Hathaway in der amerikanischen Late-Night-Show „Watch What Happens Live“ mit Andy Cohen.

Wann genau es soweit sein wird, ließ sie allerdings offen. „Wir wollen solange daran arbeiten, bis alles perfekt ist. Weil wir diesen Film genauso lieben wie die Fans.“ Leider scheint die Liebe zu dem Film wohl nicht ganz zu reichen. Aber wer weiß, vielleicht werden die Fans ja bald überrascht – denn wie heißt es schön: die Hoffnung stirbt zuletzt!