In Wien startet am 15. Jänner die erste große Impf-Kampagne gegen das Coronavirus. In den kommenden vier Tagen sollen vor allem niedergelassene Ärzte und deren Mitarbeiter geimpft werden.

Aber auch Rettungspersonal, mobile Pfleger und Hebammen sollen an den insgesamt 14 Impfstraßen der Messe Wien das Vakzin erhalten.

Impf-Kampagne in Wien läuft an: Slots binnen 24 Stunden ausgebucht

Am 15. Jänner starten die groß angelegten Corona-Impfungen in Wien. In dieser Phase bekommen vor allem niedergelassene Ärzte und Gesundheitspersonal das Vakzin von BioNTech/Pfizer. An den zu vergebenden Terminen hatte im Vorfeld großes Interesse unter den Zielgruppen geherrscht. So waren etwa die 8.500 Slots, die für Ärzte und Ordinationspersonal reserviert waren, binnen 24 Stunden ausgebucht. Während dieser Impfaktion läuft auch die Verabreichung des Impfstoffs in den Wiener Spitäler und Seniorenheimen weiter. Danach sollen über 80-Jährige außerhalb von Betreuungseinrichtungen und Hochrisikogruppen zum Zug kommen.

Impfungen in vier Phasen

Die Impfungen in Wien finden in insgesamt vier Phasen statt. Im Moment befinden wir uns in Phase 1, in man Ärzte, Angehörige medizinischer Berufe, Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen impft.

Ab Ende Jänner möchte man auch Menschen über 80 Jahre, die in ihren eigenen vier Wänden leben, immunisieren. Danach kommt es zur Phase 2. Hier sind unter anderem Personen ab 70 Jahren, Beschäftigte in Obdachloseneinrichtungen, Polizisten, Apothekenpersonal oder Angehörige von Schwangeren an der Reihe. In Phase 3 sind die Impfdosen für Mitarbeiter in Betrieben der kritischen Infrastruktur oder auch Bildungspersonal sowie Menschen, die älter sind als 60 Jahre, reserviert. In Phase 4 wird die restliche Bevölkerung geimpft. Hier rechnet die Stadt damit, dass es in jedem Fall erst im zweiten Quartal stattfinden wird.

Anmeldung ab 18. Jänner

Wer wann geimpft wird, wird in Wien über eine Vormerk-Plattform eingeteilt. Wer sich impfen lassen möchte, muss sich auf dieser Plattform registrieren. Dabei muss man einen Fragebogen ausfüllen, auf dem unter anderem das Alter abgefragt wird. Entsprechend diesen Angaben erfolgt dann die Einteilung in eine der Impfphasen und entsprechende Terminvorschläge für die Impfung werden verschickt.

Anmelden, beziehungsweise vormerken lassen, kann man sich ab Montag, 18. Jänner, 10 Uhr auf der Website des Impfservice Wien.