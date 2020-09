Netflix bietet künftig allen Interessierten an, sich ausgewählte Serien und Filme teilweise kostenlos und ohne Anmeldung ansehen zu können. Mit dieser Kampagne will der Streaming-Dienst neue Kunden angeln.

Das ist nicht die erste Aktion, mit der der Streaming-Anbieter sich Neu-Kunden angeln will.

Aktion soll neue Kunden anlocken

Netflix wird ab sofort einige Serien und Filme gratis anbieten. Mit dieser Kampagne will der Streaming-Dienst mehr Kunden anlocken. So wird man ab sofort, ohne Anmeldung ausgewählte Filme und Serien gratis anschauen können. Damit Interessierte dann auch wirklich ein Abo kaufen, wird Netflix nur die erste Folge einer Serie gratis anbieten. Quasi eine kleine Kostprobe, um den großen Hunger zu wecken. Bei den ausgewählten Filmen soll man sich allerdings alles anschauen können, so der Streaming-Dienst gegenüber dem Magazin Gadgets360.

Zu den gratis Filmen gehören “Bird Box” und “Two Popes”. Auch bei den Serien sind einige Netflix-Hits dabei, wie zum Beispiel “Stranger Things” oder “Elite”.

Nicht die erste Netflix-Kampagne, um neue Kunden anzulocken

Das ist nicht die erste Aktion, mit der Netflix versucht neue Kunden zu angeln. Schon zuvor gab es immer wieder Kampagnen wie diese. So wurde im Sommer in Indien eine Aktion gestartet, bei der man um umgerechnet 4 Euro die Inhalte des Streaming-Dienstes auf mobilen Geräten sehen kann. Dieses “Billig-Abo” gilt aber nicht auf dem Fernseher.