Johnny Depp weiß, wie man einen gelungenen Überraschungsauftritt hinlegt. Während der Schauspieler auf das Gerichtsurteil im Prozess gegen Amber Heard wartet, nutzt er die Auszeit um wieder in den Alltag zurückzufinden und sich seiner zweiten Leidenschaft – der Musik – zu widmen. Gemeinsam mit Jeff Beck performte er in England gleich mehrere Songs für seine Fans!

Videos von der Performance gehen derzeit auf Social Media viral!

Johnny Depp legt Überraschungsperformance hin

Johnny Depp scheint in Feierlaune zu sein. Und das obwohl der Schauspieler aktuell noch in den letzten Zügen eines großen Prozesses steckt. Vor Gericht verklagte der „Edward mit den Scherenhänden“-Star seine Ex Amber Heard wegen Verleumdung – die wiederum wirft ihm häusliche Gewalt vor. Zuletzt wurden bereits die Schlussplädoyers gehalten. Da die Jury aber am Freitag zu keinem Urteil gekommen ist, werden die Gespräche erst am Dienstag weiter fortgesetzt. Johnny Depp hat die kurze Auszeit jedenfalls genutzt, um sich wieder seinem größten Hobby zu widmen – der Musik.

Nur zwei Tage nach den Plädoyers in seinem Gerichtsprozess überraschte er mit einer musikalischen Einlage. Im englischen Sheffiield trat er am Sonntag (29.05.22) vor den sprachlosen Konzertbesuchern auf und griff neben Jeff Beck zu Gitarre und Mikrofon.

Fans feiern Johnny

Die Fans könnten ihr Glück kaum fassen. Etliche Konzertbesucher hielten die Performance in Videos und Social-Media-Posts fest. So schreibt ein Fan zum Beispiel: „Ich dachte, er wäre vor Gericht, aber es stellte sich heraus, dass er mit Jeff Beck in Sheffield ist“. Ein weiterer User schreibt in einen TikTok-Video: „Johnny Depp performt einfach mal so, ganz spontan, zwei Tage nach den Plädoyers“. Eine andere Followerin fasste es in andere Worte: „Ich muss weinen, so schön!“

Johnny Depp soll die britische Rocklegende Jeff Beck (The Yardbirds) bei insgesamt drei Songs unterstützt haben. Zusammen performten sie ihre Version von John Lennons „Isolation“. Das Stück aus dem Jahr 1970 hatten beide Musiker während des Corona-Lockdowns im Jahr 2020 aufgenommen, als sie sich zu gemeinsamen Jam-Sessions getroffen hatten. Noch im selben Jahr wurde der Song dann auch als Single veröffentlicht. Außerdem versuchten sich die beiden an Jimi Hendrix‘ „Little Wing“ und „What’s Going On“ von Marvin Gaye. Wir sind nun jedenfalls gespannt, ob wir von nun an wieder mehr Musik von Johnny zu hören bekommen.