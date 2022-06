Es geht wieder los! Reality-Addicts blühen gerade wieder auf, denn die Bachelorette geht in die nächste Runde. Und das bedeutet: 20 muskulöse Männer in Hochwasser-Anzughosen versuchen, das Herz von Rosenverteilerin Sharon zu erobern.

Was der Dating-Auftakt in Thailand bereithielt, lest ihr hier.

Die Bachelorette: „Hab Lust, richtig heftig zu knutschen“

Wir sind wieder im Dating-Fieber, denn die Bachelorette hat sich auf die Suche nach ihrem Traummann gemacht. Diesmal geht es für alle nach Thailand – ein Ort, an dem es nur so von Traumstränden und kitschigen Dating-Locations wimmelt. Schon zu Beginn stellt Sharon, die diesjährige Bachelorette, klar: „Ich möchte tanzen, ich möchte Gänsehaut haben, mich mal wieder so richtig spüren, ich hab‘ Lust, richtig heftig zu knutschen“. Und das soll sie auch bekommen!

Doch davor erzählt sie, wieso sie sich zu diesem Schritt überhaupt entschieden hat. Sie ist in der Vergangenheit leider an den falschen Typ Mann geraten, war gefangen und fühlte sich nicht mehr gut. Dann wagte sie den Schritt, sich von all der Negativität und toxischen Energie zu trennen – danach seien nur noch „geile Sachen“ passiert, wie die 30-Jährige stolz erzählt. Sie leide unter kreisrundem Haarausfall und habe sich zu dem Schritt entschlossen, all ihre Haare abzurasieren und fortan mit Glatze oder Perücken durchs Leben zu gehen.

Ein Schritt, der sich für Sharon unheimlich gut anfühlte. „Die Glatze hat mir meine Stärke zurückgegeben“, erzählt sie. Sharon ist also wieder back on track und ready to rumble! Darauf warten auch schon 20 Singles …

Testosteron trifft auf Traumstrand

Und dann sehen wir sie auch schon – die 20 Kandidaten, die in diesem Jahr um die Aufmerksamkeit und das Herz der Bachelorette kämpfen. Natürlich sieht man die Männer erstmal am Traumstrand ankommen. Und was machen sie da? Die Aussicht genießen? Im Meer schwimmen? Andächtig über den Sandstrand laufen? Alles falsch! Denn sie trainieren ihre Muskeln und lassen einfach viel zu viele Testosteron-gesteuerte Laute von sich. Und ganz plötzlich hat man das Gefühl, mitten in dem Werbespot eines Billig-Gyms zu sein.

Die Bachelorette sieht man hingegen noch kurz im verschneiten Deutschland (die Dreharbeiten fanden offensichtlich im Winter statt). Dort besucht sie ihre Mutter und deren Lebensgefährten. Sie sprechen ihr Mut zu, versichern ihr, dass sie sie immer unterstützen und überreichen ihr ein ganz besonders persönliches Geschenk, das sie auf ihrer aufregenden Reise stets begleiten soll: Einen Kugelschreiber …

Sharons BFFs sind da schon etwas tiefgründiger und schenken ihr immerhin einen kussfesten Lippenstift, den die Bachelorette auch wirklich gut gebrauchen kann, nachdem sie mehrmals versicherte, sie sei bereit zu knutschen!

Schräge Begrüßungen und noch schrägere Geschenke

Und dann kommt auch schon der Moment, auf den alle Cringe-Liebhaber gewartet haben: Die Bachelorette steht am Ende eines viel zu langes roten Teppichs und muss jeden einzelnen Kandidaten begrüßen, Smalltalk führen und so tun, als wäre sie hocherfreut, schwitzende Männer in viel zu kurzen Hosen im Minutentakt auf den Wangen abzuknutschen. Natürlich mangelt es auch hier nicht an absolut irrsinnigen Gesprächen, die man einfach nicht erfinden kann.

Beispiel gefällig? Sharon: „Du riechst gut!“. Muskulöser Kandidat: „Mach ich!“. Sie: „Was?“. Er: „Was?“. Für einen anderen Kandidaten ist der Moment, an dem er erstmals auf die Bachelorette trifft, so einschneidend und wichtig, dass er später seinen Enkelkindern alles darüber erzählen will. Kurze Anmerkung: Wenn die Mutter seiner Kinder nicht Sharon ist, dann könnte es etwas unangenehm werden.

Wenn dich keiner der Männer sofort umfegt und du dich wieder mal um alles selbst kümmern muss. #Bachelorette pic.twitter.com/PfaOqkC0tP — Pauli 💙💛 (@mausepaula) June 15, 2022

Alles in allem sind die Männer aber von Sharon begeistert. Man hört abwechselnd: Krass! Wow! Heftig! Bezaubernd! Und dass sämtliche Erwartungen scheinbar übertroffen wurden …. und dann kommt Polizist Hannes und sein erster Satz lautet: „Sie ist RIESIG!“ Scheint am Ende aber doch kein Problem gewesen zu sein, denn die beiden haben sich auf Anhieb verstanden. Dann kommt Stas – er ist Magier und Model. Für eine Frau würde er alles tun, berichtet er voller Stolz. Was das angeht, sei er „eine richtige Pussy“, wie er sagt. Wow. So schonmal GAR NICHT Freundchen, ja?!

Auch Fußballer Max ist nicht gerade besser. Denn als er Sharon seinen Berufsstand erklärt und sie daraufhin verrät, dass sie Fußball gerne hat, stellt er gleich mal fest: „Du würdest eine gute Spielerfrau abgeben“. Okay, und was wäre, wenn Sharon gerne SELBST Fußballerin sein würde?!

Spielerfrau. Wette, das wollte sie schon immer werden.#Bachelorette — Adriana Popescu 🦸🏻‍♀️ (@PopescuSchreibt) June 15, 2022

Grieche Alexandros rettet seine Spezies mit einer romantisches Geste. Also, er versucht es zumindest. Denn er überreicht der Bachelorette ein griechisches Liebesgewürz: Oregano. Tja, nur blöd, dass Sharon keinen Oregano mag, wie sie ihm gleich gesteht. Die Aktion fand sie aber trotzdem süß – und wir auch.

Sharon wird reichlich beschenkt. Von Blumen über Lollis bis hin zu Briefen und Gewürzen ist alles dabei. Bild: RTL

Kandidat Yannick kam mit einer besonders charmanten Begrüßung auf Sharon zu: „Geht’s noch???“, fragt er sie. Was? Was hat sie gemacht? Dann löst er auf, dass er besorgt war, ob sie in ihren hohen Schuhen noch stehen kann. Und dann war Basti plötzlich da! Ihn kannte Sharon schon. Denn Basti ist Stripper. Das Gespräch der beiden klang in etwa so: Sharon sagt (mal wieder): „Du riechst gut!“ Er: „Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön, cool ja!“ Dann verrät Sharon, woher sie den Stripper kennt: Sie hat mit ihren Mädels bereits die eine oder andere Strip-Show besucht und wie es der Zufall so will, war ausgerechnet Basti einer der Dancer. Ist das „Magic Mike“, aber in Real Life??

Besonders angetan haben es den Kandidaten – und den Zusehern – übrigens ein paar Steinplatten am Boden der Villa, die die Männer überqueren mussten, damit sie zu ihren wohlverdienten Drinks kommen.

Wie überfordert die Kerle mit ein paar Steinen im Wasser sind. #bachelorette — Summi (@Summi07346192) June 15, 2022

Auch gut:

Wieso ist nicht random eine der Platten in der Villa locker, wie bei Takeshi’s Castle? Schwach. #Bachelorette — Laura 🏡 the resin fairy 🦄 Meyer (@Ms_Heartstrings) June 15, 2022

Dieser Mann bekommt die erste Rose der Bachelorette

Bevor Sharon mit dem Gespräch-Marathon beginnt, kann sie einem der Kandidaten schonmal die Nervosität nehmen, denn sie verteilt bereits die erste Rose an denjenigen, der bei der Begrüßung am meisten Eindruck bei ihr hinterlassen hat. Und das ist – aus welchen Gründen auch immer – Max, der Fußballer. Der Typ, der sie mit einer Spielerfrau verglichen hat. Gut, vielleicht hat er auch andere Qualitäten, von denen wir einfach nur noch nichts mitbekommen haben. Wie etwa die Wahl seines T-Shirts? Siehe Bild:

Hat Max die Bachelorette damit überzeugt? Bild: RTL

Der weitere Abend verläuft, sagen wir mal, recht flüssig und auch ein kleines bisschen stressig für die Bachelorette. Denn sie möchte natürlich mit so vielen Männern wie möglich sprechen und herausfinden, ob „The One“ mit dabei ist. Kandidat Tom dürfte wohl schon ein bisschen zu tief ins Glas geblickt haben, denn er bringt Wörter wie „Konstellation“ nicht mal zu Hälfte raus, bevor ihm seine Zunge einen Strich durch die Rechnung macht.

Mit dem Rest der Truppe dürften die Gespräche aber ziemlich gut gelaufen sein, denn im Laufe des Abend sieht man Sharon mit den Jungs am Tanzparkett. Stripper Basti packt natürlich gleich mal seine Skills aus (wo, wenn nicht hier?!) und legt eine Einlage hin, bei der Sharon ganz schön ins Schwitzen kommt. Und dennoch muss sich die Bachelorette inmitten der wilden Party verabschieden, sich zurückziehen und entscheiden, wer eine Rose bekommt und wer nach Hause gehen muss.

Wer tanzen kann, sammelt automatisch Pluspunkte bei Sharon. Bild: RTL

Drei Männer müssen gehen

In der ersten Nacht der Rosen gehen drei Kandidaten leer aus: Dennis, Mo und Patrick. Zwei von ihnen – Dennis und Mo – kennt man übrigens bereits aus anderen Dating-Formaten. Es war also bestimmt nicht das letzte Mal, dass man sie im Reality-TV durchhuschen gesehen hat.

Fazit: Sharon wirkt absolut sympathisch, souverän und nimmt die Sache mit genau der richtigen Portion Humor, die es benötigt, um hier zu bestehen. Girlcrush alert!!! Das sieht auch das Nezt so:

Sharon ist wirklich wunderschön. Die perfekte #Bachelorette — Tanja Schoefli-Erbsenzessin 🇺🇦💪🏼💉💉💉💉😷 (@TSchoefli) June 15, 2022

Oh, das wär toll:

kann sie bitte ihre skincare routine droppen #bachelorette — mi (@lordeimcrying) June 15, 2022

Das bringt es wohl auf den Punkt:

Uhh, bei #bachelorette ist mal jemand richtig hottes dabei. Die Bachelorette — ☁️ 𝘈𝘋𝘙𝘌𝘕𝘈𝙇𝙄𝙉𝘿𝘼 ,,, (@LAUTschrift) June 15, 2022

So, und jetzt seid ihr dran:

Wie ist euer erster Eindruck von Sharon? Mega sympathisch! Muss noch warm werden …

Die neuen Folgen der Bachelorette werden jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.