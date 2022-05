Der öffentlich ausgetragene Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp neigt sich langsam dem Ende zu. Zuletzt mussten die Anwälte der beiden ihre Schlussplädoyers vor der Jury halten. Die ist nun am Zug und muss entscheiden, wer Recht bekommt. Doch das Plädoyer von Ambers Anwalt lief nicht ganz reibungslos ab.

Er wurde mitten in seiner finalen Rede von einem lauten Piepsen im Saal unterbrochen.

Amber Heard: Anwalt bei Schlussplädoyer unterbrochen

Nicht mehr lange, dann dürfte im Fall Johnny Depp gegen Amber Heard endlich ein Urteil fallen. Der Schauspieler wirft seiner Ex-Frau Verleumdung vor. In den vergangenen Wochen konnten Fans der beiden den Prozess live auf Social Media mitverfolgen. Nun neigt sich die Verhandlung dem Ende zu. Doch auf den letzten Metern sorgt jetzt eine etwas ungewöhnliche Unterbrechung im Gerichtssaal für Schlagzeilen. Als der Ben Rotteborn, der Anwalt der 36-Jährigen, nämlich gerade dabei ist, sein Schlussplädoyer vor der Jury, die über den Ausgang der Verhandlung entscheidet, zu halten, wird er plötzlich von einem lauten Geräusch unterbrochen. Mehrere Handys fingen im Gerichtssaal gleichzeitig zu piepsen an und gaben schrille Alarmtöne von sich.

„Amber Alert“ im Gerichtssaal

Rottenborn war gerade dabei, seine letzten Argumente im Verfahren der Jury vorzutragen, stoppe aber fast schon mitten im Satz, als die Alarmtöne durch den Gerichtssaal schallten und Unruhe im Raum auslösten. Dann meldete sich die Richterin zu Wort und meinte: „Ich glaube, wir bekommen gerade einen ‚Amber Alert‘ – da haben wohl einige vergessen, ihr Handy auszuschalten“. Was fast schon nach einem Witz auf Kosten von Amber Heard klingt, ist in den USA aber tatsächlich ein Warnruf; so wird dort nämlich das Warnsystem für Kindesentführung bezeichnet, um die Bevölkerung zu alarmieren. Wie sich allerdings herausstellte, handelte es sich bei dem Piepskonzert im Gerichtssaal stattdessen um eine Sturmwarnung. Nach der kurzen Unterbrechung fuhr Rottenborn schließlich fort und konnte sein Plädoyer schließlich zu Ende vortragen.

Jury muss jetzt Entscheidung treffen

Nachdem bereits die Anwälte von Johnny Depp und auch Amber Heard ihre Schlussplädoyers gehalten haben, liegt der Ball nun bei der Jury. In den Plädoyers schenkten sich die Anwälte nichts und griffen die gegnerische Partei noch einmal ordentlich an. Nun liegt es an den sieben Geschworenen, ein Urteil zu fällen. Wann genau mit einer Entscheidung gerechnet werden kann, ist nicht klar.

Seit Wochen führen Johnny Depp und Amber Heard eine Schlammschlacht vor Gericht, die man live auf YouTube & Co mitverfolgen kann. Die beiden werfen sich gegenseitig Verleumdung vor und verlangen mehrere Millionen Dollar Schadensersatz voneinander. Das Paar heiratete im Februar 2015. Nur ein Jahr und drei Monate später reichte Amber die Scheidung ein.