Während es die einen gerne gemütlich angehen und gefährliche Situationen lieber vermeiden, können die anderen gar nicht genug von extremen Abenteuern bekommen. Sie stehen total auf Adrenalinkicks und sind regelrecht süchtig nach diesem High! Und wie so vieles hängt auch diese Eigenschaft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen stehen total auf extreme Erlebnisse und verrückte Aktionen.

Löwe

Der Löwe zählt ohne Zweifel zu den spontanen und richtig abenteuerlustigen Sternzeichen. Er ist extrem leidenschaftlich und steht total auf extreme und verrückte Aktionen. Nicht nur, weil er das Gefühl von Adrenalinkicks so liebt, sondern vor allem auch, weil er dann wieder großartige Geschichten auf Lager hat, die er gerne in großen Runden erzählt, um die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen zu bekommen. Denn wie wir ja wissen, steht der Löwe ziemlich gerne im Mittelpunkt. Wenn etwas zu einfach ist, verliert der Löwe ganz schnell Interesse. Er braucht Hindernisse und schwierige Aufgaben, um sie überwinden zu können. Erst dann fühlt er sich als richtiger Sieger.

Schütze

Auch der Schütze ist ein großer Fan von Adrenalinkicks. Für dieses Sternzeichen gibt es nämlich nichts schlimmeres, als Routine und einen langweiligen Alltag. Deshalb ist er ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern und verrückten Erlebnissen. Je verrückter und aufregender, desto besser! Von Bungee-Jumpen über Wildwasser-Raften bis hin zu Fallschirmspringen – es gibt so gut wie nichts Verrücktes, das der Schütze noch nicht ausprobiert hat. Er liebt Neues und sucht ständig nach Veränderung. Wer mit eine Schützen befreundet ist, kann sich darauf verlassen, dass er jeden Tag eine neue crazy Aktivität geplant hat.

Widder

Der Widder hält sich vor allem dort auf, wo Action und Abenteuer geboten ist. Auch er will ständig Neues entdecken und liebt es besonders, dabei an seine Grenzen zu kennen. So fühlt er sich lebendig und gefordert. Auf der Couch rumliegen und nichts tun, zieht den Widder nur runter und macht ihn unglücklich. Er geht mit viel Power durchs Leben und liebt Extrem-Sport. Mountainbiken oder Motocross: Am besten, es hat mit Schnelligkeit und Adrenalin zu tun. Erst, wenn sich der Widder so richtig austoben kann, ist er glücklich. Ein wahrer Abenteurer also!