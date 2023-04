Es sind ziemlich schockierende Bilder, die Schauspielerin und „Grey’s Anatomy“-Star Caterina Scorsone jetzt in den Sozialen Medien teilt: ihr ganzes Zuhause wurde bei einem Brand zerstört. Und das, während sie und ihre Familie daheim waren.

In wenigen Minuten musste die Schauspielerin mit ihren Kindern flüchten.

Brand zerstörte das Zuhause von Caterina Scorsone

Caterina Scorsone ist den meisten „Grey’s Anatomy“-Fans wohl als Amelia Shephard bekannt; die Schwester von Derek aka McDreamy, die selbst erfolgreiche Gehirnchirurgin wurde und seit 2010 ein wichtiger Bestandteil der Show ist. Auf Instagram teilte der Star jetzt aber schockierende News aus ihrem Privatleben. Denn vor ein paar Monaten ist ihr gesamtes Haus abgebrannt. „Während ich meine Kinder bettfertig machte und die Badezeit beendete, begann Rauch durch die Fugen um die Badewanne herum aufzusteigen. Als ich den Flur hinunterblickte, hatte sich bereits ein Strom dichten schwarzen Rauchs gebildet, der das ganze Haus erfüllte.“ Ein absoluter Horrormoment für die 41-Jährige. Denn in wenigen Augenblicken muss sie entscheiden, was und wen sie jetzt aus dem Haus retten kann.

„Mit Bränden ist das so eine Sache: Sie passieren schnell. Ich hatte etwa zwei Minuten Zeit, um meine drei Kinder aus dem Haus zu bringen, und wir entkamen mit weniger als Schuhen an den Füßen“, schreibt die Schauspielerin. Caterina hat drei Töchter: die zehnjährige Eliza, die sechsjährige Paloma und die dreijährige Lucky. Sie alle schaffen es unbeschadet aus dem Haus; auch, wenn sie große Opfer bringen mussten. Denn die vier Haustiere der Familie bleiben zurück und sterben in den Flammen.

Unterstützung vom „Grey’s Anatomy“ Team

Ein Foto vom Brandort, das die Schauspielerin postet, zeigt, welche verheerenden Folgen die Flammen hatten. Denn von dem Haus ist kaum mehr etwas übrig. Doch jetzt, einige Monate, in denen Caterina diesen Verlust verarbeiten konnte, möchte sie ihren Follower:innen und Freund:innen aber vor allem danken. Denn durch den Brand habe sie ein enormes Gemeinschaftsgefühl erfahren. „Das ist kein Beitrag über ein Feuer. Das ist ein Beitrag über Gemeinschaft. Das ist ein Liebesbrief an die unglaublichen Menschen, die aufgetaucht sind und die unglaubliche Art und Weise, wie sie es getan haben“, betont die Schauspielerin deshalb.

So haben etwa die Nachbarn sofort geholfen, die anderen Eltern aus der Schule der Kinder spendeten Spielzeug und Bücher und das Team hinter „Grey’s Anatomy“ sammelte Kleidung und Vorräte. „Was wir gelernt haben, ist, dass das Einzige, was zählt, die Menschen (und Wesen) sind, die man liebt“, schreibt sie abschließend. „Das Einzige, was zählt, ist die Gemeinschaft. Ohne sie wären wir nicht hier und wir sind so dankbar. Wir danken euch.“