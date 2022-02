Okay, Hand aufs Herz: Wer lästert nicht hin und wieder mit Freunden oder Arbeitskollegen über andere? Während manche aber absolut loyal sind und nie ein böses Wort über Bekannte verlieren würden, gibt es auch die Sorte Menschen, bei denen Lästern zu den größten Hobbies zählt.

Vor allem diese vier Sternzeichen lieben es, über andere herzuziehen und Gossip zu verbreiten.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt zu den größten Lästermäulern unter den Sternzeichen. Sie kritisiert und lästert nicht nur unheimlich gerne, sie hat dazu auch noch das Talent, die persönlichsten Dinge aus ihrem Gegenüber herauszubekommen. Und da heißt es Obacht! Eine ziemlich gefährliche Kombi. Eigentlich sind Jungfrauen total lieb und vertrauenswürdig, verscherzt man es sich allerdings mit ihnen, plaudern sie alle Geheimnisse aus.

Zwilling

Dass Zwillinge hier aufgelistet sind, ist kein Wunder: Sie haben zwei Gesichter. Das macht sie sehr unberechenbar. Nach außen hin sind sie super freundlich und nett, doch der Schein kann trügen. Oft reden sie nämlich hinter dem Rücken anderer – und das meistens natürlich eher nicht positiv. Außerdem liebt das Luftzeichen Gossssiiiippp!! Zwillinge können wirklich stundenlang über andere lästern. Übrigens: Am liebsten lästern Zwillinge über Konkurrenten in ihrem Arbeitsumfeld.

Widder

Kommunikation ist eine Charaktereigenschaft des Widders. Geborene dieses Sternzeichens tauschen sich einfach gerne mit ihren Mitmenschen aus – aber das nicht immer nur über positive Dinge.

Widder lieben es, Gossip-Magazine zu lesen und sich über Promis zu informieren. Menschen faszinieren Widder genauso wie skandalöse Geschichten, die sich gut weitererzählen lassen. Sie wollen am liebsten alles wissen. Oft sind die Lästereien dann gar nicht böse gemeint. Viel mehr wollen Widder einfach erzählen, was ihnen am Herzen liegt. Außerdem schaffen kleine Lästereien irgendwie ein Gefühl von Zugehörigkeit und genau dieses Gefühl genießt der Widder.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr neugieriges Sternzeichen. Er will gerne viel über andere Menschen wissen. Und was macht der Skorpion mit all den Informationen? Er bespricht das nur zu gern mit seinen Freunden. Dieses Tierkreiszeichen geht außerdem nur selten Kompromisse ein. Skorpione hassen es, wenn ihnen jemand widerspricht. Dann bekommt derjenige das auch mit zahlreichen Läster-Attacken zu spüren. Bei Skorpionen ist da definitiv Vorsicht geboten: wenn sie sich einmal warm geredet haben, hören sie gar nicht mehr auf zu lästern.