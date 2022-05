Der Sommer ist auf dem Vormarsch und die ersten heißen Tage haben sich schon angekündigt. Es wird also allmählich Zeit, dass wir unsere Garderobe an die steigenden Temperaturen anpassen. Und diese trendigen Sommerkleider eignen sich dafür am besten.

Denn in diesen coolen It-Pieces wird der Sommer zu unserem ganz persönlichen Catwalk.

Diese trendigen Sommerkleider gehören in unseren Kleiderschrank

Wenn wir im Sommer unsere Outfits zusammenstellen, dann müssen sie vor allem eins sein: luftig und unkompliziert. Dabei wollen wir aber natürlich nicht einfach irgendwas tragen – nur weil es wärmer wird, schrauben wir unsere modischen Ansprüche nicht herunter. Aber keine Sorge: Denn mit diesen romantischen, minimalistischen und coolen Kleider-Trends, ist für jeden von uns etwas dabei.

1. Romantic Regency

Wir wissen ja nicht wie es euch geht, aber wir haben jedenfalls noch immer nicht genug von Bridgerton. Wir sind aber nicht nur von der Storyline der Serie besessen, der Bridgerton-Hype macht sich auch in unserer Kleiderwahl bemerkbar. Der sogenannte Regency-Look kehrt diesen Sommer deshalb auf jeden Fall mit süßen und verspielten Kleidern in unseren Kleiderschrank ein. Ob in Mini-, Midi- oder Maxi-Länge – das ist völlig egal. Hauptsache gerüscht, geblümt und mit Pouf-Ärmeln.

2. Oversized Blazer goes rogue

Der Oversized Blazer will nicht mehr nur als Business-Allrounder gelten. Denn jetzt will das trendige und übergroße It-Piece auch als Kleid-Ersatz eingesetzt werden. Und wir sagen da auf jeden Fall nicht nein. Ein Kleidungsstück weniger auf unserer Shoppinglist, denn inzwischen besitzen wir womöglich alle schon mindestens ein Exemplar! Damit der übergroße Blazer aber auch nicht ungewollte Einblicke gibt, was sich unter ihm befindet, empfiehlt es sich, eine enganliegende Radlerhose oder ähnliches darunter anzuziehen.

Bild: IMAXtree

3. Ultimative Beinfreiheit

Diese Sommersaison dürfen sich unsere Beine über noch mehr Beinfreiheit freuen. Denn viele Dress-Exemplare kommen jetzt mit hohem Beinschlitz. Wie hoch der sein soll, ist euch überlassen. Der Schlitz reicht bei den sommerlichen It-Pieces vom mittleren Oberschenkel bis hoch zur Hüfte – you choose!

4. Total Transparency

Ihr dachtet, dass „Naked Dresses“ nur am Red Carpet funktionieren? Dann habt ihr falsch gedacht! Londons Fashion-Influencerinnen zeigen uns, wie ihr den „Transparenz“-Look straßentauglich macht: Mit coolen Boots, lässiger Sonnenbrille und farblich passendem „Bra and Shorts“-Set ist das Outfit komplett.

Bild: IMAXtree

5. Gestrickt & Zugenäht

Eigentlich verbinden wir Strick mit den kühleren Monaten im Jahr. Doch das heißt keineswegs, dass das Material nicht auch anders kann. Denn mit lässigen und minimalistischen Schnitten und hellen Farbnuancen geht Strick auch luftig und leicht. Wer sich etwas mehr Retro-Flair statt Minimalismus wünscht, kann in den nächsten Monaten auf bunte Häkelkleider im 70s Look setzen. Die gehäkelten Sommerkleider sind mehr als nur cool und die groben Maschen verhindern, dass es unter dem Kleid zu warm wird.