Vergangenen Dezember kamen schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen „Sex and the City“-Star Chris Noth ans Licht. Für Serien-Kollegin Sarah Jessica Parker ein großer Schock, den sie bis heute nicht verarbeitet hat.

In einem Interview spricht sie jetzt darüber, wie sie gerade zu dem Schauspieler steht.

Sarah Jessica Parker: Das sagt sie heute über Chris Noth

Mittlerweile sind fünf Monate vergangen, seit gegen Schauspieler Chris Noth schwere Vorwürfe erhoben wurden. Er soll mehrere Frauen sexuell missbraucht haben. Ein großer Schock für alle Fans des „Sex and the City“-Stars, der zu diesem Zeitpunkt auch noch im Reboot „And Just Like That“ zu sehen war. Die Folge: Noth alias „Mr. Big“ wurde aus sämtlichen Szenen rausgeschnitten und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Eine, die jahrelang eng mit dem Schauspieler zusammengearbeitet hat, ist Sarah Jessica Parker. Auch für sie waren die Anschuldigungen keine leichte Kost – schließlich spielten die beiden über mehrere Staffeln hinweg Seite an Seite das Paar Carrie und Mr. Big. Klar, dass hier auch privat eine Connection entsteht, die für Parker vermutlich sofort gerissen ist, nachdem sie von den Nachrichten erfahren hat.

Im Interview mit The Hollywood Reporter spricht sie jetzt erstmals darüber, wie sie heute zu Chris Noth steht. „Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon dazu bereit bin, darüber zu reden“, erklärt sie. Auf die Frage, ob sie seit den Vorwürfen mit Noth telefoniert habe, antwortete sie deutlich: „Nein.“

„Ich habe als Produzentin nicht reagiert“

Die 58-Jährige war in der ersten Staffel von „And Just Like That“ neben ihrer Kult-Rolle auch als Produzentin am Set tätig. Im Nachhinein betrachtet gibt ihr das zu denken. „Ich habe als Produzentin nicht darauf reagiert“, so Sarah Jessica Parker. „Ich hätte daran arbeiten sollen …“

Kurz nachdem die schockierenden Nachrichten im vergangenen Jahr bekannt geworden sind, haben Sarah Jessica Parker und ihre Serien-Kolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis ein gemeinsames Statement auf Social Media veröffentlicht.

„Wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth“, so die drei Schauspielerinnen. „Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben.“ Dann machten sie noch klar, dass sie großen Respekt davor haben: „Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir zollen ihnen dafür unsere Anerkennung.“