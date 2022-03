Die einen sehnen sich danach, die anderen können damit nichts anfangen. Und dennoch kommen auf diese drei Sternzeichen schon sehr bald romantische Stunden zu. Dann heißt es: Genießen und die Frühlingsgefühle zulassen.

Besonders diese drei Sternzeichen schweben auf Wolke Sieben.

Widder

Romantik steht für den Widder an erster Stelle! Er liebt es, sich besondere Überraschungen und schöne Momente der Zweisamkeit zu überlegen. Hin und wieder wird dem Partner oder der Partnerin dieser Einsatz schon zu viel. Doch das Sternzeichen hat jetzt Glück! Denn die Sternenkonstellation will es so, dass auch die bessere Hälfte des Widders einen regelrechten Romantic-Booster erhält und bereit für wunderschöne romantische Stunden ist. Einfach fallen lassen und genießen.

Stier

Der Stier mag es gerne pragmatisch – auch in seiner Partnerschaft. Daher ist es äußert selten, dass er aus dem Vollen schöpft und mal in die Romantik-Trickkiste greift. Bis jetzt! Denn nun kommt die Zeit, in der sich der Stier äußerst inspiriert fühlt und nur noch eines will: Zweisamkeit mit der Person, die er liebt. Dazu braucht er keine Rosen, Kerzen oder ein romantisches Dinner. Zweisamkeit kann genauso Geborgenheit, Sicherheit und ein Gefühl der Intimität hervorrufen.

Jungfrau

Auch kleine Gesten können große Gefühle auslösen. Das weiß die Jungfrau nur allzu gut. Und darum nutzt sie den Frühling meistens auch, um die Liebe ihres Lebens damit zu verwöhnen. Damit sie ihren Partner oder die Partnerin nicht überfordert, teilt sich die Jungfrau die Glücksmomente ganz genau ein. So warten viele romantische Stunden auf das Sternzeichen in der Partnerschaft. Diese intensiven Momente sind die für die Ewigkeit, darum sollte die Jungfrau auch alles so gut es geht genießen.