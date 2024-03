Großer Schock aus dem britischen Königshaus. Prinzessin Kate hat soeben ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. In einem emotionalen Video spricht sie über die Schockdiagnose und erzählt, wie es ihr und ihrer Familie damit geht.

Auch eine Chemotherapie muss die Prinzessin jetzt durchstehen.

Prinzessin Kate teilt Krebsdiagnose mit der Welt

Lange Zeit wusste man nicht, was mit Prinzessin Kate los ist. Aufgrund der seltsamen Geheimhaltung des Palastes, nahm man allerdings nichts Gutes an. Jetzt ist tatsächlich der wohl schlimmste Fall eingetreten. Denn die Kate teilt mit der Öffentlichkeit, dass sie an Krebs erkrankt ist. Anfang des Jahres unterzog sie sich in London einer schweren Bauchoperation, da habe man festgestellt, dass sie krebsfrei sei. Doch kürzlich änderte sich alles. Mit einem emotionalen Video wendet sich die 42-Jährige an die Welt und gibt ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

„Bei den Untersuchungen nach der Operation wurde jedoch festgestellt, dass Krebs vorhanden war. Mein Ärzteteam riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung“, schildert die Prinzessin in dem Video.

„Riesen Schock“

Die Diagnose sei ein „riesen Schock“ gewesen, erklärt Kate gefasst in dem Video. „Wir haben alles getan, was wir konnten, um diese Angelegenheit im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu regeln“, sagt sie. Besonders herausfordernd war jedoch die Aufgabe, ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Wahrheit zu überbringen. „Ich habe ihnen gesagt, dass es mir gut geht und ich jeden Tag stärker werde, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, gesund zu werden – in meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele“, so die 42-Jährige

Eine große Stütze in der schwierigen Zeit ist für Kate auf jeden Fall eine Person: „William an meiner Seite zu haben, ist auch eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung.“ Abschließend verkündet die Prinzessin, dass sie nun längere Zeit auf öffentliche Auftritte verzichten werde. „Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass wir als Familie nun etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließen kann“, so Kate. „Meine Arbeit hat mir immer große Freude bereitet, und ich freue mich darauf, wieder dabei zu sein, wenn ich dazu in der Lage bin, aber im Moment muss ich mich auf meine vollständige Genesung konzentrieren.“

Auch König Charles hat Krebs

Kate ist bedauerlicherweise nicht die einzige in der Royal-Family, die an Krebs erkrankt ist. Auch König Charles hat seine tragische Diagnose kürzlich mit der Welt geteilt. Doch weder im Fall des Königs, noch in dem der Prinzessin ist bekannt, um welche Art von Krebs es sich genau handelt.