Taylor Ryan trat 2018 OnlyFans bei, um dort nebenbei etwas Geld zu verdienen. Das Ganze nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als immer mehr Zuschauer:innen der Plattform auf ihre optische Ähnlichkeit zu US-Schauspielerin Megan Fox aufmerksam wurden. Mittlerweile hat sie auf der Plattform eine erfolgreiche Karriere als Promi-Double

Dabei verdient sie knappe 32.000 Dollar im Monat.

OnlyFans Creatorin sorgt mit Ähnlichkeit zu Megan Fox für Faszination

Die Britin Taylor Ryan bezeichnet sich selbst als Megan Fox-Lookalike und das bestätigen auch von ihre Zuschauer:innen und Kund:innen auf OnlyFans. Taylor arbeitete vor ihrem Durchbruch auf der Plattform in einem Coffeeshop in England. 2018 entschloss sie sich dazu, sich selbst einen OnlyFans-Account anzulegen, um sich einen Nebenverdienst zu sichern. Die Freund:innen der Creatorin sagten ihr bereits in der Vergangenheit, dass sie dem US-Star sehr ähnlich sieht, also machte sich das Taylor zu Nutzen. Und das war der Beginn eines riesigen Erfolges.

Kaum fing sie an, ihre Promi-Doppelgängerin nachzuahmen, schossen ihre Zuschauerzahlen in die Höhe: eine Anfrage, nach der anderen. Daher gab sie 2020 ihren Job als Mitarbeiterin in dem Café auf und startete ihre Vollzeitkarriere als Promi-Double auf OnlyFans, wie die New York Post berichtet. Taylor soll eine Anfrage von einem Zuschauer erhalten haben, welcher den Wunsch äußerte, dass sie das „gleiche Outfit wie Megan Fox“ anziehen soll. Konkret sollte sich Taylor mit einem sehr kurzen Crop-Top und kurzer Jeansshorts zeigen, um dann eine Motorhaube eines Autos beugend zu öffnen. Für diese Anfrage zahlte ihr Kunde 300 Dollar, heißt es in der New York Post.

Taylor verdient knapp 32.000 Dollar im Monat

Für ihren Auftritt auf der Plattform muss sie immer unterschiedliche Looks kombinieren, doch das macht ihr scheinbar am meisten Spaß. Sie bezeichnet das Herrichten für die Arbeit als den „besten Teil“ ihres Jobs. Doch so einfach ist der Doppelgänger-Job aber nicht: Sie bezeichnet ihr OnlyFans-Business als „hektisches Leben“, da sie manchmal zwischen neun und dreizehn Stunden mit Anfragen verbringt. Auszahlen tut es sich am Ende aber ordentlich, denn die Creatorin soll laut New York Post circa 32.000 Dollar im Monat verdienen.

Nicht nur auf OnlyFans sorgt die Creatorin für Aufsehen, sondern auch auf Tiktok hat sie mittlerweile eine große Community. Mit ihren 6.000 Follower:innen auf der Plattform scheint sie eine gute Fan-Base für sich gewonnen zu haben.